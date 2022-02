Slováci si dodávali silu žartmi, Hudáček: So školákmi nesmieme prehrať

Peking 16. februára (TASR) - Aj keď to boli pre väčšinu z nich najdôležitejšie momenty v doterajších kariérach, slovenských hokejistov neopustil humor ani pred rozhodujúcimi nájazdmi vo štvrťfinále s USA. Dodávali si ním odvahu a sebadôveru a nakoniec sa tešili z prekvapivého triumfu nad jedným z favoritov celého olympijského turnaja.



Slováci vyrovnali v poslednej minúte pri power play a prežili aj desaťminútové predĺženie 3 na 3, v ktorom Američania trafili žŕdku. O postupujúcom tak museli rozhodnúť až nájazdy. "Všetci sme boli pozitívni a verili sme si. Ja sám som zavtipkoval, že proti vysokoškolákom predsa nemôžeme prehrať. Som rád, že sa tie moje slová potvrdili a zvíťazili sme," povedal pre TASR center druhého útoku Libor Hudáček. Svojimi slovami nechcel znevažovať kvalitu súpera, ktorý má v tíme až 14 hráčov z univerzitnej NCAA. Práve naopak, dodať svojim spoluhráčom optimizmus do rozhodujúcich momentov štvrťfinálového duelu: "Podľa mňa to je, teda vlastne už bolo, najlepšie mužstvo na turnaji. Som rád, že sme sa im vyrovnali a stupňovali sme tlak. Nakoniec sa nám to podarilo a v nájazdoch nám to vyhrali Cehlo s Paťom."



Myslel tým hrdinov rozstrelu, brankár Patrik Rybár pochytal všetkých päť nájazdov a útočník Peter Cehlárik ako jediný skóroval. "Super zápas, bolo to strašne rýchle, lietali sme hore dole a som rád, že sme sa na nich takto pekne pripravili a dokázali sme s nimi hrať. Keď ide človek bojovať o medaily, je to len párkrát za život. Všetci si to užívame a dúfam, že aj diváci doma," povedal Hudáček, ktorý už má na konte cenný kov z veľkého turnaja. Na MS 2012 v Helsinkách sa tešil zo striebra: "Nedá sa to porovnávať, toto je olympiáda."