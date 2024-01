Slováci si na Fínov veria, Dej: Kabína je nastavená víťazne

Göteborg 1. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti si pred štvrťfinálovým súbojom MS hráčov do 20 rokov na súpera z Fínska veria. Duel je v hale Frölundaborg na programe v utorok o 12.00 h.



Tréneri majú k dispozícii troch brankárov, sedem obrancov a trinásť útočníkov. Zraneného Alexa Čiernika, ktorý nedohral duel so Švajčiarskom, nahradil na súpiske Peter Cisár. "Veľmi sa na zápas tešíme, kabína je nastavená víťazne. Vieme, čo môžeme očakávať a budeme sa snažiť vyhrať," povedal po pondelkovom tréningu podľa portálu hockeyslovakia.sk útočník František Dej.



S Fínmi Slováci pred šampionátom prehrali v príprave 1:5. "Bola to dobrá facka, no všetci vedia, že sme neboli v plnej sile," pripomenul Dej, ktorý očakáva, že štvrťfinálový súboj bude vyrovnaný. "Sme oveľa viac pripravení, ideme vyhrať. Fíni majú veľmi dobrých korčuliarov, no my tiež. Na súpera môže platiť rýchlosť a tvrdosť."



Obranca Dávid Nátny vynechal na turnaji dva zápasy pre ľahkú virózu. "Je to už lepšie. Tri dni som bol na izbe, trochu som poležal. Verím, že budem stopercentne fit," informoval hráč, ktorému v úvode šampionátu patrila pozícia v prvej obrannej formácii. "Teším sa na zajtrajší zápas a dúfam, že to bude všetko dobré. S Fínmi sme pred šampionátom prehrali, ale príprava je niečo iné ako turnaj. Odvtedy sme absolvovali veľa zápasov a podali v nich dobré výkony. Zajtra to bude úplne iný zápas a pôjdeme do toho naplno," sľúbil Nátny.