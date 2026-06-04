Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. jún 2026Meniny má Lenka
< sekcia Šport

Slováci si na MS 2027 v B-skupine opäť zahrajú proti Česku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nemci ako siedmy tím rebríčka IIHF vymenili v A-skupine najbližšieho prenasledovateľa na ôsmom mieste Slovensko.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Nemecko využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A-skupine hokejových majstrovstiev sveta 2027. Pre Slovákov to okrem súbojov s USA a Kanadou znamená v rámci B-skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Federálne derby sa odohralo aj na tohtoročných MS, Česi v ňom vyhrali 3:2. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) ešte informáciu nepotvrdila, no zloženie skupín sa objavilo na jej oficiálnom webe.

„Slovenskú“ skupinu by mal hostiť Mannheim. Okrem Čechov a zámorských tímov čaká Slovákov aj duel proti južným susedom z Maďarska a stretnutia proti Dánsku, Kazachstanu a Nórsku, prekvapeniu uplynulého šampionátu.

Nemci ako siedmy tím rebríčka IIHF vymenili v A-skupine najbližšieho prenasledovateľa na ôsmom mieste Slovensko. Domáci tak odohrajú duely základnej skupiny v Düsseldorfe. Predstavia sa v nej opäť spoločne aj úradujúci majstri sveta Fíni a zdolaní finalisti Švajčiari. Okrem nich ešte aj Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina.



zloženie skupín podľa webu IIHF:

A-skupina (Düsseldorf):

Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina



B-skupina (Mannheim):

Kanada, USA, Česko, SLOVENSKO, Nórsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstan
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka