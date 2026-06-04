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Slováci si na MS 2027 v B-skupine opäť zahrajú proti Česku
Nemci ako siedmy tím rebríčka IIHF vymenili v A-skupine najbližšieho prenasledovateľa na ôsmom mieste Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Nemecko využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A-skupine hokejových majstrovstiev sveta 2027. Pre Slovákov to okrem súbojov s USA a Kanadou znamená v rámci B-skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Federálne derby sa odohralo aj na tohtoročných MS, Česi v ňom vyhrali 3:2. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) ešte informáciu nepotvrdila, no zloženie skupín sa objavilo na jej oficiálnom webe.
„Slovenskú“ skupinu by mal hostiť Mannheim. Okrem Čechov a zámorských tímov čaká Slovákov aj duel proti južným susedom z Maďarska a stretnutia proti Dánsku, Kazachstanu a Nórsku, prekvapeniu uplynulého šampionátu.
Nemci ako siedmy tím rebríčka IIHF vymenili v A-skupine najbližšieho prenasledovateľa na ôsmom mieste Slovensko. Domáci tak odohrajú duely základnej skupiny v Düsseldorfe. Predstavia sa v nej opäť spoločne aj úradujúci majstri sveta Fíni a zdolaní finalisti Švajčiari. Okrem nich ešte aj Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina.
„Slovenskú“ skupinu by mal hostiť Mannheim. Okrem Čechov a zámorských tímov čaká Slovákov aj duel proti južným susedom z Maďarska a stretnutia proti Dánsku, Kazachstanu a Nórsku, prekvapeniu uplynulého šampionátu.
Nemci ako siedmy tím rebríčka IIHF vymenili v A-skupine najbližšieho prenasledovateľa na ôsmom mieste Slovensko. Domáci tak odohrajú duely základnej skupiny v Düsseldorfe. Predstavia sa v nej opäť spoločne aj úradujúci majstri sveta Fíni a zdolaní finalisti Švajčiari. Okrem nich ešte aj Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina.
zloženie skupín podľa webu IIHF:
A-skupina (Düsseldorf):
Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina
B-skupina (Mannheim):
Kanada, USA, Česko, SLOVENSKO, Nórsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstan
A-skupina (Düsseldorf):
Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina
B-skupina (Mannheim):
Kanada, USA, Česko, SLOVENSKO, Nórsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstan