Slováci si od Kentoša vyslúžili pochvalu: Dokázali hernú kvalitu

Trnava 15. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prišli o šancu na postup zo skupinovej fázy domácich ME, ale podľa trénera Jaroslava Kentoša si zaslúžia pochvalu. Favorizovaným Španielom i Talianom boli neľahkým súperom a v oboch stretnutiach sa prezentovali sympatickými výkonmi.



Ak chceli pomýšľať na postup, museli mladí Slováci po úvodnej prehre so Španielskom (2:3) s Talianmi bodovať. Vo svojom druhom stretnutí A-skupiny im však v Trnave podľahli 0:1 a keďže obaja favoriti skupiny predtým zdolali aj Rumunsko, so šiestimi bodmi už majú účasť vo štvrťfinále istú. „Myslím si, že náš tím si zaslúži pochvalu. Dostali sme do úzkych aj Španielov a s Talianmi si dovolím povedať, že sme boli lepším tímom. Nie je to jednoduché, pretože keď sa pozriete na kvalitu alebo na to, na akej úrovni hrajú hráči v tých tímoch v Španielsku a Taliansku a aké skúsenosti majú za sebou, tak naši chlapci do toho dali všetko a povedal by som, že dokázali aj hernú kvalitu,“ uviedol Kentoš na pozápasovej tlačovej konferencii.



Jeho zverenci mali na Štadióne Antona Malatinského miernu územnú (54-percentné držanie lopty) i streleckú prevahu (13:10), medzi tri žrde však namierili len raz. „Niekedy nám chýbal možno centimeter-dva, aby sme sa dostali do koncovky a strelili gól. Musím si to pozrieť, aby som to vedel objektívne zhodnotiť, ale z môjho pohľadu bol tlak hlavne v druhom polčase veľký a dokázali sme Talianov prinútiť brániť vo vlastnej šestnástke. To je už o individuálnej kvalite, o tom riešení. Nemyslím si, že to bola nervozita, ale skôr by som povedal, že to bolo možno zlým rozhodovacím procesom,“ konštatoval slovenský kouč.



„Sokolíkom“ chýbalo v oboch vystúpeniach k zisku bodu len málo a Kentoš hľadal slová veľmi ťažko: „V stretnutí so Španielskom bol úvod z našej strany naozaj pasívny a stalo nás obrovské množstvo síl, aby sme sa vrátili do zápasu. V druhom zápase som osobne chlapcom veril, že to zvládneme. Dnes rozhodla finálna tretina ihriska. Taký je futbal. Mňa chlapci výkonom potešili, pretože si siahli na dno svojich síl a diváci ich v obidvoch zápasoch napriek prehrám odmenili potleskom. Myslím, že všetci majú pred sebou veľmi dobrú kariéru. Trošku sa mi ťažko hovorí, pretože nemám dobrú emóciu, zmiešané pocity z toho, že sa nám nepodarilo posunúť, aby sme bojovali do poslednej chvíle o postup. Ale chlapcov za výkony v obidvoch zápasoch môžem pochváliť z hľadiska prístupu, mentálneho nastavenia a za to, že zo seba vydali všetko.“



V porovnaní s duelom proti Španielom boli na tom Slováci lepšie aj fyzicky. „Problém s kŕčami bol v prvom zápase, dnes neboli v podstate žiadne. Bolo to nejakým psychickým vypätím. Treba si uvedomiť, že hráči hrali prvýkrát pred vypredaným Tehelným poľom a ozaj je to psychické vypätie. Každý to musí nejakým spôsobom spracovať a museli si to prežiť. Dnes bolo vidno, že bežecký výkon bol ďaleko lepší. Z kolektívu som cítil veľkú zodpovednosť, chalani veľmi chceli a bolo to na nich vidieť,“ zamyslel sa Kentoš.



Jediný gól stretnutia vsietil v 7. minúte Cesare Casadei po individuálnej akcii. Aktívny vstup do zápasu pritom mali Slováci, po priamom kope Tomáša Suslova minul bránku hlavičkou Adam Obert. „Bola tam strata v strede poľa. Súper sa veľmi jednoducho dostal do šance a strelil gól. Predtým sme mali dobrú pasáž a ten moment bol nešťastný. Na druhej strane, reakcia tímu bola dobrá. Vrátili sme sa do zápasu a dokázali sme Talianov zatlačiť,“ povedal 51-ročný kormidelník ku gólovej situácii.



Pre Slovákov sa účasť na šampionáte skončí záverečným skupinovým súbojom proti Rumunsku. Podľa Kentoša pred ním nebude hľadanie motivácie ťažké. „V prvom rade máme zase dva dni na regeneráciu síl. V tejto chvíli ešte neviem povedať, v akej zostave nastúpime, ale každopádne sa zodpovedne pripravíme aj na posledný zápas v skupine a budeme sa snažiť podať čo najlepší výkon. Verím tomu, že sa nám podarí zvíťaziť.“ Úvodný výkop stretnutia v Bratislave je na programe v utorok o 21.00 h, v rovnakom čase sa v boji o prvé miesto v skupine stretnú Taliansko a Španielsko.