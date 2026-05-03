< sekcia Šport
Slováci si otvorili šancu organizovať MS20
Podľa nemeckého funkcionára môže byť úspešná organizácia šampionátu do 18 rokov výborným predpokladom na usporiadanie juniorských MS.
Autor TASR
Trenčín 3. mája (TASR) - Slovensko úspešne hostilo hokejové MS do 18 rokov a úroveň turnaja rezonovala aj medzi najvyššími špičkami svetového hokeja. V superlatívoch sa vyjadril o šampionáte v Trenčíne a v Bratislave člen Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Franz Reindl. Predseda komisie pre podujatia a šampionáty vyjadril presvedčenie, že kvalitne zorganizovaný turnaj „osemnástok“ otvára Slovensku priestor na možnosť hostiť prvýkrát v histórii samostatnosti SR juniorské MS do 20 rokov.
„Bol som veľmi ohromený úrovňou, štandardom a atmosférou tu v hokejovej krajine na Slovensku. Slovenský zväz ľadového hokeja a organizačný výbor pod vedením Miroslava Šatana a Romana Sýkoru odviedol skvelú prácu. Bol neuveriteľný a nastavil nový štandard. Organizátori splnili všetky potrebné okolnosti na takýto turnaj od kvality ľadu, štadiónov, až po počet divákov. Ja som v mene IIHF viac než hrdý na to, že sa tento skvelý turnaj konal práve tu na Slovensku,“ uviedol Reindl krátko po skončení finálového súboja medzi Slovenskom a Švédskom (2:4).
Organizačný výbor musel presunúť majstrovstvá z Piešťan do Trenčína. Tento krok sa ukázal ako vydarený, keďže diváci vytvorili na Zimnom štadióne Pavla Demitru elektrizujúcu atmosféru. „Bola úžasná, povedal by som, že vynikajúca. Atmosféra nebola nikdy agresívna, bola vždy pozitívna a myslím si, že to bol dobrý krok prísť sem a zažiť všetky tieto okolnosti. Trenčín je hokejové mesto, primátor sa objavil na každom zápase. Bola to úžasná rodina a vidíte, ako sa všetci usmievajú. Samozrejme, pomohlo tomu, že Slovensko vyhralo prvý zápas proti Kanade a to niekedy môže zmeniť celý priebeh turnaja. Na tento turnaj budem mať dlhotrvajúce a veľmi dobré spomienky. Nečakal som to v takejto kvalite. Bolo to veľmi, veľmi dobré. Kanada a ani USA sa do semifinále nedostali. Vidieť, že medzinárodná konkurencia je vyrovnanejšia a vidíte, že hokej sa v Európe veľmi rozvíja. Slovensko bolo zatiaľ najlepším príkladom,“ povedal Reindl.
Podľa nemeckého funkcionára môže byť úspešná organizácia šampionátu do 18 rokov výborným predpokladom na usporiadanie juniorských MS: „V prípade MS20 máme zmluvu s Hockey Canada, že sa každé dva roky konajú v Kanade alebo v Európe. Takže si myslím, že ak sa Slovensko bude uchádzať o usporiadanie, bude mať veľkú šancu. Po pocitoch z tohto turnaja, atmosféry a prostredia si myslím, že Slovensko bude mať dobrú šancu usporiadať MS20. Teraz však čakajú Slovensko MS v roku 2029 v Košiciach a v Bratislave, čo bude vzrušujúce. Slovenská hokejová federácia urobila dobré rozhodnutie, keď postupovala krok za krokom a ukázala svoj pokrok a kvalitu hokeja. Vývoj je úžasný.“
„Bol som veľmi ohromený úrovňou, štandardom a atmosférou tu v hokejovej krajine na Slovensku. Slovenský zväz ľadového hokeja a organizačný výbor pod vedením Miroslava Šatana a Romana Sýkoru odviedol skvelú prácu. Bol neuveriteľný a nastavil nový štandard. Organizátori splnili všetky potrebné okolnosti na takýto turnaj od kvality ľadu, štadiónov, až po počet divákov. Ja som v mene IIHF viac než hrdý na to, že sa tento skvelý turnaj konal práve tu na Slovensku,“ uviedol Reindl krátko po skončení finálového súboja medzi Slovenskom a Švédskom (2:4).
Organizačný výbor musel presunúť majstrovstvá z Piešťan do Trenčína. Tento krok sa ukázal ako vydarený, keďže diváci vytvorili na Zimnom štadióne Pavla Demitru elektrizujúcu atmosféru. „Bola úžasná, povedal by som, že vynikajúca. Atmosféra nebola nikdy agresívna, bola vždy pozitívna a myslím si, že to bol dobrý krok prísť sem a zažiť všetky tieto okolnosti. Trenčín je hokejové mesto, primátor sa objavil na každom zápase. Bola to úžasná rodina a vidíte, ako sa všetci usmievajú. Samozrejme, pomohlo tomu, že Slovensko vyhralo prvý zápas proti Kanade a to niekedy môže zmeniť celý priebeh turnaja. Na tento turnaj budem mať dlhotrvajúce a veľmi dobré spomienky. Nečakal som to v takejto kvalite. Bolo to veľmi, veľmi dobré. Kanada a ani USA sa do semifinále nedostali. Vidieť, že medzinárodná konkurencia je vyrovnanejšia a vidíte, že hokej sa v Európe veľmi rozvíja. Slovensko bolo zatiaľ najlepším príkladom,“ povedal Reindl.
Podľa nemeckého funkcionára môže byť úspešná organizácia šampionátu do 18 rokov výborným predpokladom na usporiadanie juniorských MS: „V prípade MS20 máme zmluvu s Hockey Canada, že sa každé dva roky konajú v Kanade alebo v Európe. Takže si myslím, že ak sa Slovensko bude uchádzať o usporiadanie, bude mať veľkú šancu. Po pocitoch z tohto turnaja, atmosféry a prostredia si myslím, že Slovensko bude mať dobrú šancu usporiadať MS20. Teraz však čakajú Slovensko MS v roku 2029 v Košiciach a v Bratislave, čo bude vzrušujúce. Slovenská hokejová federácia urobila dobré rozhodnutie, keď postupovala krok za krokom a ukázala svoj pokrok a kvalitu hokeja. Vývoj je úžasný.“