Slováci si semifinále na MS nezahrajú. Prehrali s Američanmi

MS 2021 štvrťfinále:



USA - Slovensko 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)



Góly: 14. Boyle, 16. Blackwell (Labanc, Robinson), 20. Garland (Moore, Jones), 37. Blackwell (Robinson, Labanc), 46. Chmelevski (Wolanin), 59. Garland (Wolanin, Moore) - 33. Cehlárik (Lantoši). Rozhodovali: Schrader (Nem.), Tscherrig (Švaj.) - Merten (Nem.), Obwegeser (Švaj.), vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.



USA: Petersen - Roy, Wolanin, Tennyson, Jones, Hellickson, Mackey, Wideman - Labanc, Blackwell, Beniers - Garland, Moore, Robertson - Donato, Drury, Thompson - Chmelevski, Rooney, Robinson - Boyle

SR: Húska - Gernát, Kňažko, Nemec, Rosandič, Grman, Jánošík, Bučko, Ďaloga - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Slafkovský, Krištof, Studenič - Kelemen, Roman, Pospíšil - Buc, Sukeľ, Liška

Ján Pardavý, asistent trénera SR: "Kľúčom k dnešnému zápasu bola prvá tretina. My sme hneď na začiatku hrali v oslabení 3 proti 5, odohrali sme ho dobre, ale to akoby nastavilo priebeh prvej časti. Američania boli oveľa rýchlejší a silnejší v osobných súbojoch, a preto si dnes zaslúžili postúpiť do semifinále. Na tomto turnaji sme určite zanechali dobrý dojem, lebo väčšinu zápasov sme odohrali dobre, čo sa týka pohybu a agresivity. Nezvládli sme tri zápasy, so Švajčiarskom, v ktorom sme mali veľa vylúčení, s Českom a dnes s USA, keď sme pokazili prvú tretinu."

Marek Hrivík, útočník SR: "Postúpili sme do štvrťfinále, i keď od nás veľa ľudí neočakávalo veľa. Som hrdý na tento tím a na to, čo chlapci predviedli."

Riga 3. júna (TASR) - Slovenskí hokejisti sa neprebojovali do semifinále na majstrovstvách sveta v Rige. Vo štvrtkovom štvrťfinále podľahli USA vysoko 1:6. Na turnaji obsadia 7. alebo 8. miesto, podľa výsledku Kanady vo večernom stretnutí s tímom Ruského olympijského výboru (ROC).Američania položili základ víťazstva už v prvej tretine, v ktorej dominovali a vyhrali ju 3:0. Slováci strelili jediný gól v 33. minúte po strele Petra Cehlárika.Za troch najlepších hráčov Slovákov na turnaji vyhlásili obrancu Mislava Rosandiča a útočníkov Mareka Hrivíka a Petra Cehlárika. Najlepšími hráčmi v zápase boli Adam Jánošík a Colin Blackwell.Semifinálový súper Američanov bude známy až po odohratí všetkých štvrťfinálových duelov. Po nich sa urobí tabuľka štyroch postupujúcich a na základe umiestnenia v základných skupinách sa vytvoria dvojice klasickým spôsobom 1 - 4 a 2 - 3.Prvá tretina patrila jednoznačne hráčom USA, ktorí na súpera od úvodných minút naplno vybehli a ich rýchlosť a intenzita v osobných súbojoch robila Slovákom veľké problémy. Prvú šancu mal už po 15 sekundách Labanc, jeho strela skončila na vonkajšej strane ľavej žŕdky. V 2. minúte chyboval Nemec a Donato poriadne preveril Húsku. Slovenský brankár podržal spoluhráčov najmä pri 1:46 min dlhom oslabení o dvoch hráčov, keď chytil čistý gól Mooreovi po parádnej akcii USA. Až po tom si pripísal prvý zákrok v stretnutí brankár USA Petersen, no Rosandičov pokus mu nerobil problémy. Američania dominovali aj v ďalšom priebehu a v 14. minúte sa ujali vedenia z brejku. Studeničova nepresná strela prešla po mantineli okolo Nemca až k Boyleovi a ten "bombou" z ľavého kruhu prepálil Húsku. O dve minúty neskôr vyšla USA ďalšia kontra, z ktorej Blackwell zvýšil na 2:0. V 18. minúte mohol znížiť Kelemen, ale nevyšla mu kľučka. Američania vyhrali prvú tretinu 3:0, keď sa po chybe Nemca dostali v 19. minúte do prečíslenia 2 na 1, Garland to zobral na seba, obišiel ležiaceho Ďalogu a zblízka prekonal Húsku. Rozhodcovia v závere tretiny nepostrehli faul Boylea, ktorý pichol hokejku medzi nohy Romanovi a ten skončil s bolestivou grimasou na ľade. Americký kapitán sa vyhol trestu 5+DKZ. Američania hrali približne od 13. minúty bez Roya a Beniersa, ktorí zamierili do šatne.Ďalší faul si už rozhodcovia všimli a tak si hráči Slovenska zahrali v úvode druhého dejstva prvú presilovku. Nezvládli ju však najlepšie a vytvorili si počas nej len jednu šancu Cehlárika, ktorá sa však neujala. V 26. minúte sa natlačil do zakončenia Roman a v 28. tečoval puk pred bránkou Gernát, no v oboch prípadoch uspel Petersen. Americký brankár uspel aj proti strele Ďalogu, ktorý sa prehnal do útočného pásma popri pravom mantineli. Slováci boli v úvodnej desaťminútovke tretiny aktívnejší a súpera prestrieľali 8:2. Ramsayho zverenci sa dočkali gólu v 33. minúte, Cehlárik si v strednom pásme narazil puk s Lantošim, vletel do útočnej tretiny a strelou pod brvno znížil na 1:3. Američania po inkasovanom góle pridali na otáčkach, zatlačili súpera a v 37. min predviedli peknú kombináciu, na ktorej konci upravil Blackwell na 4:1. Gólu však predchádzala vysoká hokejka v tvári Lišku, ktorú si rozhodcovia nevšimli a neodpískali ďalší americký faul.Slováci vstúpili do tretej časti aktívne s cieľom ešte čo najviac zdramatizovať štvrťfinálový duel a pobiť sa o postup. Ich aktivita však väčšie šance nepriniesla. Naopak v 46. minúte stratili pri útočení puk, hráči USA sa dostali do prečíslenia troch na dvoch, Chmelevski si pred Húskom narazil puk s Wolaninom a zakončil do odkrytej siete - 5:1. V ďalších minútach sa duel už len dohrával. Slováci ešte dostali šancu znížiť, no Pospíšil trafil počas presilovky len do konštrukcie bránky. V 59. minúte upravil na konečných 6:1 pre USA Garland.