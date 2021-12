Kanaďanom sa kapustnica nevydarila, naši si ju však vychvaľujú

Red Deer 25. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na Štedrý večer dopriali bohatú hostinu a dobre sa naladili pred štartom majstrovstiev sveta v mestách Red Deer a Edmonton. Na sviatočnom stole nechýbali oblátky s medom i cesnakom, kapustnica v tuhom stave či zemiakový šalát s majonézou na kanadský spôsob. Po večeri si hokejisti rozdali darčeky a spolu si pozreli filmovú klasiku "S tebou mě baví svět".



Reprezentanti sa zišli o osemnástej podvečer miestneho času, po úvodných slovách manažéra Tomáša Pšenku nasledovala modlitba a krátky prípitok, ktorý nealkoholickým šampanským predniesol hlavný tréner Ivan Feneš. Po ňom štartovala kulinárska časť štedrej večere. Slováci požiadali pracovníkov hotelovej kuchyne o prípravu tradičného slovenského vianočného menu. Jeho základ mala tvoriť kapustnica a vysmážaná ryba, respektíve rezeň s majonézovým zemiakovým šalátom. "Prvýkrát trávim Vianoce s chalanmi v Kanade. Bolo to niečo nové, ale veľmi si to užívam. Sme dobrý kolektív a najmä vďaka nemu boli Vianoce v Kanade osviežujúcim zážitkom," uviedol pre hockeyslovakia.sk útočník Ján Lašák, ktorého čaká premiéra na juniorskom šampionáte. "Kanaďania sa pokúsili urobiť klasickú slovenskú vianočnú večeru a myslím, že to nedopadlo úplne zle. Dostali sme rezeň s rybou a zemiakový šalát. Bol tam aj pokus o kapustnicu. Úprimne, ani som ju nevyskúšal, pretože nie som veľký fanúšik kapustnice. Chalani však vraveli, že nebola zlá, takže dopadlo to celkom dobre," dodal Lašák, ktorému urobila najväčšiu radosť oblátka s medom: "To je moja špecialita. Mám rád sladké, takže toto som si užil."



Po večeri dostali všetci darčekové balíčky. "Dostali sme skvelé slúchadlá, rovnako tak vitamíny, čo je skvelé, keďže momentálna doba je zlá a my všetci chceme byť zdraví, aby sme mohli odohrať turnaj. Všetko, čo sme dostali, padne vhod. Rovnako tak použiteľná taštička s logom slovenského hokeja či už na hygienu, alebo do hokejovej kabíny," povedal obranca Marko Stacha.



Štedrovečernú večeru mimo domova si užil s tímom dvadsiatky už tretíkrát. Premiérovo pred dvoma rokmi na juniorskom šampionáte v Třinci, druhýkrát vlani v kanadskom Edmontone. "Kanaďania nie sú príliš zvyknutí na prípravu našich jedál. Potvrdila to aj kapustnica, ktorá nevznikla ako polievka, ale ako súčasť hlavného jedla. Na druhej strane musím povedať, že tentoraz prevýšili moje očakávania a bolo to naozaj dobré," doplnil pre hocekyslovakia.sk.