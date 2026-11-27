< sekcia Šport
Slováci si v predkvalifikácii skomplikovali situáciu, Vidin: Málo času
Slováci potrebovali uspieť, aby si mohli držať akú-takú nádej na jedno postupové miesto do hlavnej kvalifikácie ME 2029.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Po dvoch odohraných dueloch v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 sa postupové šance basketbalistov Slovenska výrazne skomplikovali. Domáca prehra so Švajčiarskom (84:95) postavila tím trénera Olivera Vidina do stavu, že situáciu už nemá vo vlastných rukách. Svoju rolu v novembrovom asociačnom termíne zohrali hráčske absencie a dôležitosť duelu.
Slováci potrebovali uspieť, aby si mohli držať akú-takú nádej na jedno postupové miesto do hlavnej kvalifikácie ME 2029. Lenže pred domácimi divákmi neuspeli, Švajčiarom dovolili získať sebavedomie a potom si už súper kontroloval cestu za úspechom. Útočne bolo na tom slovenské družstvo dobre, ale opäť inkasovalo takmer trojciferný počet bodov. „Nie sme koncentrovaní, zabúdame niektoré veci. To sú maličkosti ako napríklad nedoskočenie lopty, alebo dať kôš cez hráča. Nedá sa to napraviť počas dvoch tréningov, ale na tom sa musí pracovať. My chceme hrať útočne, ale je potrebné zahrať lepšie v obrane. Musíme však viac pracovať, nemôžeme pripraviť obranu a útok za tri dni. Nedá sa všetko. Keď hráči ako Mokráň a DeJulius, ktorí sú v reprezentácii prvýkrát odkedy som trénerom, sa museli zoznámiť s niektorými vecami, čo hráme v útoku, tak sú potrebné ešte dva-tri dni. Reálne bolo málo času, ale je tu ešte februárové okno, v ktorom musíme odovzdať čo najlepší výkon. Potom je tu posledná šanca v lete, keď sa rýchlo odohrajú zápasy. Ak prídu všetci, tak sa nebojím. Je pre nás problém, keď chýbajú štyria-piati hráči,“ uviedol pre TASR reprezentačný tréner Slovenska Oliver Vidin.
Jeho zverencom začal postupne prechádzať duel pomedzi prsty v druhom polčase, keď manko narástlo do dvojciferných čísel. Síce sa podarilo viackrát vrátiť do boja o víťazstvo, no nikdy nie otočiť zápas na svoju stranu. „Mali sme otvorené strely, keď sme sa vrátili do zápasu. Nepremenili sme ich, v obrane sme urobili nejaké chyby a dovolili sme im, aby mohli ísť naspäť na 11 bodov,“ zamyslel sa krídelník Slovenska Peter Kováčik.
Svoju rolu zohrali podľa viacerých absencie. K dispozícii nebol napríklad niekoľkonásobný víťaz ankety Basketbalista roka Vladimír Brodziansky, respektíve skúsený rozohrávač Mário Ihring. K tomu sa pridala aj ťarcha dôležitosti duelu. „Uvedomovali sme si to, no bohužiaľ, zápas nám nevyšiel. Teraz nám zostáva len to, aby sme makali a uvidíme, ako sa skupina vyvinie. Nemôžeme sa vyhovárať na absencie. Myslím si, že sme urobili zbytočne veľa chýb a musíme na tom zapracovať. Dlho sme spolu neboli, bolo to krátke okno. Vo februári verím, že to bude mať víťazný koniec. Sme malá krajina, nemáme toľko hráčov. Keď ich zopár vypadne, tak je to cítiť. Sme však mladý tím, ktorý môže napredovať,“ povedal krídelník Matúš Hronský.
Podľa reprezentačného trénera je problémom tiež postavenie slovenských hráčov v tímoch, ktoré hrajú medzinárodné súťaže: „Európsky pohár FIBA je z môjho pohľadu 251. súťaž, tak to hovorím, tak to reálne je. Keby hrali Euroligu, EuroCup alebo Ligu majstrov, tak by som mohol s niečím počítať. V tejto súťaži sú však rôzne tímy. Okrem Prievidze nemajú títo hráči nejaké veľké minúty. To platí aj o Jadranskej lige, proste je to hneď vidieť. Netreba plakať a sťažovať sa. Myslím si, že do budúcna máme čo ponúknuť. Prichádza talentovaná mladá generácia, ktorá keď dospeje, tak o tri-štyri roky bude pravidelne na majstrovstvách Európy.“
Slovensko čaká vo februári 2027 ešte domáce stretnutie s Veľkou Britániou a duel na palubovke Švajčiarska. Ak sa vtedy nepodarí vybojovať účasť v „riadnej“ kvalifikácii, tak ďalšia šanca príde v lete. Na prelome júla a augusta 2027 sa uskutoční tretia fáza predkvalifikácie ME 2029, v ktorej sa predstavia všetky neúspešne tímy z prvej a druhej fázy. Slováci sa zatiaľ v ére samostatnosti nepredstavili na záverečnom turnaji ME alebo MS.
Slováci potrebovali uspieť, aby si mohli držať akú-takú nádej na jedno postupové miesto do hlavnej kvalifikácie ME 2029. Lenže pred domácimi divákmi neuspeli, Švajčiarom dovolili získať sebavedomie a potom si už súper kontroloval cestu za úspechom. Útočne bolo na tom slovenské družstvo dobre, ale opäť inkasovalo takmer trojciferný počet bodov. „Nie sme koncentrovaní, zabúdame niektoré veci. To sú maličkosti ako napríklad nedoskočenie lopty, alebo dať kôš cez hráča. Nedá sa to napraviť počas dvoch tréningov, ale na tom sa musí pracovať. My chceme hrať útočne, ale je potrebné zahrať lepšie v obrane. Musíme však viac pracovať, nemôžeme pripraviť obranu a útok za tri dni. Nedá sa všetko. Keď hráči ako Mokráň a DeJulius, ktorí sú v reprezentácii prvýkrát odkedy som trénerom, sa museli zoznámiť s niektorými vecami, čo hráme v útoku, tak sú potrebné ešte dva-tri dni. Reálne bolo málo času, ale je tu ešte februárové okno, v ktorom musíme odovzdať čo najlepší výkon. Potom je tu posledná šanca v lete, keď sa rýchlo odohrajú zápasy. Ak prídu všetci, tak sa nebojím. Je pre nás problém, keď chýbajú štyria-piati hráči,“ uviedol pre TASR reprezentačný tréner Slovenska Oliver Vidin.
Jeho zverencom začal postupne prechádzať duel pomedzi prsty v druhom polčase, keď manko narástlo do dvojciferných čísel. Síce sa podarilo viackrát vrátiť do boja o víťazstvo, no nikdy nie otočiť zápas na svoju stranu. „Mali sme otvorené strely, keď sme sa vrátili do zápasu. Nepremenili sme ich, v obrane sme urobili nejaké chyby a dovolili sme im, aby mohli ísť naspäť na 11 bodov,“ zamyslel sa krídelník Slovenska Peter Kováčik.
Svoju rolu zohrali podľa viacerých absencie. K dispozícii nebol napríklad niekoľkonásobný víťaz ankety Basketbalista roka Vladimír Brodziansky, respektíve skúsený rozohrávač Mário Ihring. K tomu sa pridala aj ťarcha dôležitosti duelu. „Uvedomovali sme si to, no bohužiaľ, zápas nám nevyšiel. Teraz nám zostáva len to, aby sme makali a uvidíme, ako sa skupina vyvinie. Nemôžeme sa vyhovárať na absencie. Myslím si, že sme urobili zbytočne veľa chýb a musíme na tom zapracovať. Dlho sme spolu neboli, bolo to krátke okno. Vo februári verím, že to bude mať víťazný koniec. Sme malá krajina, nemáme toľko hráčov. Keď ich zopár vypadne, tak je to cítiť. Sme však mladý tím, ktorý môže napredovať,“ povedal krídelník Matúš Hronský.
Podľa reprezentačného trénera je problémom tiež postavenie slovenských hráčov v tímoch, ktoré hrajú medzinárodné súťaže: „Európsky pohár FIBA je z môjho pohľadu 251. súťaž, tak to hovorím, tak to reálne je. Keby hrali Euroligu, EuroCup alebo Ligu majstrov, tak by som mohol s niečím počítať. V tejto súťaži sú však rôzne tímy. Okrem Prievidze nemajú títo hráči nejaké veľké minúty. To platí aj o Jadranskej lige, proste je to hneď vidieť. Netreba plakať a sťažovať sa. Myslím si, že do budúcna máme čo ponúknuť. Prichádza talentovaná mladá generácia, ktorá keď dospeje, tak o tri-štyri roky bude pravidelne na majstrovstvách Európy.“
Slovensko čaká vo februári 2027 ešte domáce stretnutie s Veľkou Britániou a duel na palubovke Švajčiarska. Ak sa vtedy nepodarí vybojovať účasť v „riadnej“ kvalifikácii, tak ďalšia šanca príde v lete. Na prelome júla a augusta 2027 sa uskutoční tretia fáza predkvalifikácie ME 2029, v ktorej sa predstavia všetky neúspešne tímy z prvej a druhej fázy. Slováci sa zatiaľ v ére samostatnosti nepredstavili na záverečnom turnaji ME alebo MS.