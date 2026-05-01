Slováci si zahrajú finále po 23 rokoch, Hrenák: Tešíme sa na to
Oporou Slovákov bol aj brankár Samuel Hrenák, predviedol 14 úspešných zákrokov.
Autor TASR
Trenčín 1. mája (TASR) - Dvadsaťtri rokov čakali slovenskí hokejisti do 18 rokov na šancu zabojovať o titul v tejto vekovej kategórii. V semifinále proti Lotyšku na domácom šampionáte v Trenčíne museli siahnuť na dno síl, do finále ich posunul gól Michala Jakubca. Strelec gólu po zápase vyhlásil, že tým sa ešte práca pre jeho tím neskončila.
Slováci majú z MS do 18 rokov zatiaľ dva cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní, na MS 1999 získali bronz. V rokoch 2023, 2024 a 2025 ani raz nezvládli súboj o bronz, skončili vždy štvrtí.
Vypredaný štadión v Trenčíne burácal v piatkovom zápase iba raz, ale stačilo to na to, aby sa zverenci Martina Dendisa dostali až do posledného zápasu na turnaji. „Je to neskutočné. Veľmi si to vážime a veríme, že to dáme a zvládneme do víťazného konca,“ povedal Jakubec.
Súperom Slovákov v boji o zlato bude víťaz zápasu Švédsko - Česko, ten sa hral o 19.00 po prvom semifinálovom zápase. „Nám je to jedno. My sa na to nepozeráme. Chceme zdolať kohokoľvek,“ dodal Jakubec.
Lotyši boli nepríjemní najmä v tretej tretine, Slovákom skomplikovali cestu za účasťou vo finále. „Každý jeden z chalanov ukázal veľmi vyspelý výkon, nielen v obrane, ale aj v útoku. Nebáli sme sa zaútočiť, hrali sme veľmi takticky vyspelo, ale čo je najdôležitejšie, hrali sme so srdiečkom. Hrali sme hrdo, hrali sme sebavedomo a chalani sa maximálne obetovali za Slovensko a zaslúžene vyhrali zápas,“ povedal Martin Dendis, tréner SR.
Finále bude vypredané a nie každému záujemcovi o vstupenky budú môcť hráči vyhovieť. Tréner však zdôraznil, že hráči sa tým nemusia zaoberať. „My to už máme dávno vyriešené od začiatku turnaja. Všetko máme jasne dané a chalani presne vedia, čo majú. A vedome sme minimalizovali vonkajšie vplyvy. Chalani sú v bubline a sú na to maximálne nastavení. Finále berieme ako ďalší zápas. Dnes je dôležité pre nás zregenerovať. My sa nepozeráme, koho dostaneme za súpera, ale naopak sa pozeráme na nás, na našu kvalitu a na našu partiu. Chalani sú vynikajúco mentálne pripravení a vďaka patrí každému jednému. Slovensko je vo finále majstrovstiev sveta na domácej pôde a chalani to majú odbojované, majú to zaslúžené a nikto im nedal nič zadarmo. Je to skupina, ktorú pred turnajom každý odpisoval a chalani ukázali ľuďom, aká sú partia, aká sú rodina.“
Oporou Slovákov bol aj brankár Samuel Hrenák, predviedol 14 úspešných zákrokov. „Veľmi som si to užíval. Mali sme šancu na finále, celý štadión nám fandil, bolo to skvelé. Stať sa teraz môže všeličo, ale uvidíme, tešíme sa na to. My máme skvelého trénera, neskutočnú štruktúru ako v defenzíve, tak aj v ofenzíve. Ideme fakt super bomby. Ja som veľmi rád, že som súčasťou tohto tímu,“ uzavrel Hrenák.
Slováci majú z MS do 18 rokov zatiaľ dva cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní, na MS 1999 získali bronz. V rokoch 2023, 2024 a 2025 ani raz nezvládli súboj o bronz, skončili vždy štvrtí.
Vypredaný štadión v Trenčíne burácal v piatkovom zápase iba raz, ale stačilo to na to, aby sa zverenci Martina Dendisa dostali až do posledného zápasu na turnaji. „Je to neskutočné. Veľmi si to vážime a veríme, že to dáme a zvládneme do víťazného konca,“ povedal Jakubec.
Súperom Slovákov v boji o zlato bude víťaz zápasu Švédsko - Česko, ten sa hral o 19.00 po prvom semifinálovom zápase. „Nám je to jedno. My sa na to nepozeráme. Chceme zdolať kohokoľvek,“ dodal Jakubec.
Lotyši boli nepríjemní najmä v tretej tretine, Slovákom skomplikovali cestu za účasťou vo finále. „Každý jeden z chalanov ukázal veľmi vyspelý výkon, nielen v obrane, ale aj v útoku. Nebáli sme sa zaútočiť, hrali sme veľmi takticky vyspelo, ale čo je najdôležitejšie, hrali sme so srdiečkom. Hrali sme hrdo, hrali sme sebavedomo a chalani sa maximálne obetovali za Slovensko a zaslúžene vyhrali zápas,“ povedal Martin Dendis, tréner SR.
Finále bude vypredané a nie každému záujemcovi o vstupenky budú môcť hráči vyhovieť. Tréner však zdôraznil, že hráči sa tým nemusia zaoberať. „My to už máme dávno vyriešené od začiatku turnaja. Všetko máme jasne dané a chalani presne vedia, čo majú. A vedome sme minimalizovali vonkajšie vplyvy. Chalani sú v bubline a sú na to maximálne nastavení. Finále berieme ako ďalší zápas. Dnes je dôležité pre nás zregenerovať. My sa nepozeráme, koho dostaneme za súpera, ale naopak sa pozeráme na nás, na našu kvalitu a na našu partiu. Chalani sú vynikajúco mentálne pripravení a vďaka patrí každému jednému. Slovensko je vo finále majstrovstiev sveta na domácej pôde a chalani to majú odbojované, majú to zaslúžené a nikto im nedal nič zadarmo. Je to skupina, ktorú pred turnajom každý odpisoval a chalani ukázali ľuďom, aká sú partia, aká sú rodina.“
Oporou Slovákov bol aj brankár Samuel Hrenák, predviedol 14 úspešných zákrokov. „Veľmi som si to užíval. Mali sme šancu na finále, celý štadión nám fandil, bolo to skvelé. Stať sa teraz môže všeličo, ale uvidíme, tešíme sa na to. My máme skvelého trénera, neskutočnú štruktúru ako v defenzíve, tak aj v ofenzíve. Ideme fakt super bomby. Ja som veľmi rád, že som súčasťou tohto tímu,“ uzavrel Hrenák.