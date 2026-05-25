Slováci si zahrajú v utorok so Švédmi o priamy postup, stačí im bod
Slováci môžu poskočiť aj na 2. miesto, ale to by po víťazstve nad Švédskom za tri body potrebovali prehru Čechov s Kanadou v základnom hracom čase a Nóri by nesmeli získať viac ako bod s Dánskom.
Autor TASR
Fribourg 25. mája (TASR) - O postupe slovenských hokejistov do štvrťfinále 89. MS vo Švajčiarsku, alebo ich predčasnom konci na turnaji rozhodne ich utorkový vzájomný zápas so Švédskom. Slováci potrebujú na prienik do vyraďovačky uchmatnúť „Tre Kronor“ aspoň bod.
V tom prípade by zverenci Vladimíra Országha mali na konte 12 bodov a Švédi 10 a prípadný bod navyše za víťazstvo po predĺžení či nájazdoch by severanom nestačil. Víťazstvo Švédska za tri body by do štvrťfinále posunulo práve výber Sama Hallama.
Švédi by tak doplnili Čechov, Nórov a Kanaďanov. Zámorský tím má pred svojim posledným zápasom istotu 1. miesta v skupine. V ňom nastúpi proti Čechom a už ho nikto nemôže predbehnúť. Nórov čaká v severskom derby Dánsko a pri ich predpokladanom víťazstve môžu dokonca obsadiť v skupine 2. miesto, na ktorom sú aj po pondelkových zápasoch. Tým by sa vyhli sťahovaniu do Zürichu, kde sa vo štvrťfinále predstavia 3. a 4. tímy z B-skupiny. Prvé dva odohrajú 1. kolo vyraďovačky ešte vo Fribourgu.
Slováci však môžu poskočiť tiež na 2. miesto, ale to by po víťazstve nad Švédskom za tri body potrebovali prehru Čechov s Kanadou v základnom hracom čase a Nóri by nesmeli získať viac ako bod s Dánskom, keďže vzájomný zápas Nórov so Slovákmi sa skončil lepšie pre slovenský výber (2:1). Zvyšné tri tímy - Dánsko, Slovinsko a Taliansko stratili šancu na postup už skôr.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek/
tabuľka pred posledným hracím dňom:
1. Kanada 6 5 1 0 0 30:11 17*
2. Nórsko 6 4 0 1 1 21:11 13*
3. Česko 6 4 0 1 1 17:14 13*
4. SLOVENSKO 6 3 1 0 2 19:15 11
-------------------------------
5. Švédsko 6 3 0 0 3 23:14 9
6. Dánsko 6 1 1 0 4 12:22 5
7. Slovinsko 6 0 1 1 4 8:24 3
-------------------------------
8. Taliansko 6 0 0 1 5 4:23 1
* istý postup do štvrťfinále
program zápasov pred posledným hracím dňom:
12.20 Nórsko - Dánsko
16.20 Švédsko - Slovensko
20.20 Česko - Kanada
