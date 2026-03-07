< sekcia Šport
Slováci skončili na 12. mieste v štafete kadetov
Slováci boli po úvodnom úseku Gajdošovciho na čele, no Kováč musel na ležke až na tri trestné kolá a šanca na cenný kov sa rozplynula.
Autor TASR
Arber 7. marca (TASR) - Slovenskí biatlonisti obsadili dvanáste miesto v štafete kadetov na 3x7,5 km na mládežníckych majstrovstvách sveta v nemeckom Arberi. Tím v zložení Oliver Gajdošovci, Ján Kováč a Šimon Krištofík skončil s mankom vyše štyri minúty na víťazné Taliansko. Striebro získali Rakúšania (+23,0 s) a bronz si vybojovali Estónci (+29,7 s).
Slováci boli po úvodnom úseku Gajdošovciho na čele, no Kováč musel na ležke až na tri trestné kolá a šanca na cenný kov sa rozplynula. Následnú stojku bez problémov vybielil, ale prepadol sa na jedenáste miesto. Krištofík navyše pridal ďalšie tri trestné okruhy.
MS juniorov a mládeže - štafety na 3x7,5 km:
1. Taliansko 1:02:00,2 min (0+8), 2. Rakúsko +23,0 s (2+10), 3. Estónsko +29,7 (0+6), ... 12. SLOVENSKO (Oliver Gajdošovci, Ján Kováč, Šimon Krištofík) +4:20,5 (6+11)
