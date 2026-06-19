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Slováci skončili vo štvorhre pred bránami semifinále
Palušek vytvoril dvojicu s Flórom, s ktorým sa prebojovali do štvrťfinále.
Autor TASR
Kluž 19. júna (TASR) - Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti Samuel Arpáš, Samuel Palušek a Damián Flóro vypadli v piatok na majstrovstvách Európy do 21 rokov v rumunskom Kluži v dvojhre aj vo štvorhre, v ktorej siahali na semifinále.
Palušek vytvoril dvojicu s Flórom, s ktorým sa prebojovali do štvrťfinále. V ňom však premrhali vedenie 2:1 na sety a prehrali s taliansko-tureckým duom Danilo Faso a Görkem Öcal 2:3. Tretí Slovák Arpáš bol spolu so Španielom Danielom Berzosom nasadenou trojkou na ME21 a v osemfinále zdolali Itaya Aviviho s Eitayom Shushanom z Izraela 3:1 na sety. Vo štvrťfinále však proti belgicko-českej dvojici Tom Closset a Štěpán Brhel stratili dvojsetový náskok a prehrali v boji o semifinále 2:3.
Všetci traja Slováci nezvládli ani druhú fázu turnaja vo dvojhre. Palušek síce vyhral svoje prvé stretnutie v tretej skupine nad Nórom Khai Lamom (4:2), no zvyšné dva duely prehral s Portugalcom Clementom Lainem (1:4) a Nemcom Wimom Werdonschotom (3:4). Nedarilo sa ani Arpášovi, ktorý prehral všetky tri svoje skupinové zápasy v druhej fáze šampionátu. Smolu mal tretí zo Slovákov Flóro, ktorý v úvodnom stretnutí triumfoval nad Angličanom Connorom Greenom 4:1, no následne podľahol Marcelovi Blaszczykovi z Poľska (1:4) a Joanovi Veličkovovi z Bulharska (3:4). O jeho nepostupe do osemfinále rozhodla len horšia bilancia pomeru lôpt troch uchádzačov o druhú postupovú miestenku.
V ženskej štvorhre malo Slovensko zastúpenie v podobe Dominiky Wiltschkovej, ktorá v dvojhre nepostúpila zo základnej skupiny. Nedarilo sa jej ani vo štvorhre, keď spolu s Lotyškou Aleksandrou Jeršovovou stratili v prvom kole vedenie 2:0 na sety a po prehre 2:3 ich vyradila belgicko-litovská dvojica Julie van Hauwaertová a Lukrecija Juchnaiteová.
V mixe zvládli všetky tri dvojice so slovenským zastúpením - Samuel Arpáš a Hanka Kodetová (SR/ČR), Damián Flóro a Elise Pujolová (SR/Fr.) i Samuel Palušek s Dominikou Wiltschkovou (SR) - úvodnú prekážku, ale v druhom kole už neuspeli a zostali pred bránami osemfinále.
Palušek vytvoril dvojicu s Flórom, s ktorým sa prebojovali do štvrťfinále. V ňom však premrhali vedenie 2:1 na sety a prehrali s taliansko-tureckým duom Danilo Faso a Görkem Öcal 2:3. Tretí Slovák Arpáš bol spolu so Španielom Danielom Berzosom nasadenou trojkou na ME21 a v osemfinále zdolali Itaya Aviviho s Eitayom Shushanom z Izraela 3:1 na sety. Vo štvrťfinále však proti belgicko-českej dvojici Tom Closset a Štěpán Brhel stratili dvojsetový náskok a prehrali v boji o semifinále 2:3.
Všetci traja Slováci nezvládli ani druhú fázu turnaja vo dvojhre. Palušek síce vyhral svoje prvé stretnutie v tretej skupine nad Nórom Khai Lamom (4:2), no zvyšné dva duely prehral s Portugalcom Clementom Lainem (1:4) a Nemcom Wimom Werdonschotom (3:4). Nedarilo sa ani Arpášovi, ktorý prehral všetky tri svoje skupinové zápasy v druhej fáze šampionátu. Smolu mal tretí zo Slovákov Flóro, ktorý v úvodnom stretnutí triumfoval nad Angličanom Connorom Greenom 4:1, no následne podľahol Marcelovi Blaszczykovi z Poľska (1:4) a Joanovi Veličkovovi z Bulharska (3:4). O jeho nepostupe do osemfinále rozhodla len horšia bilancia pomeru lôpt troch uchádzačov o druhú postupovú miestenku.
V ženskej štvorhre malo Slovensko zastúpenie v podobe Dominiky Wiltschkovej, ktorá v dvojhre nepostúpila zo základnej skupiny. Nedarilo sa jej ani vo štvorhre, keď spolu s Lotyškou Aleksandrou Jeršovovou stratili v prvom kole vedenie 2:0 na sety a po prehre 2:3 ich vyradila belgicko-litovská dvojica Julie van Hauwaertová a Lukrecija Juchnaiteová.
V mixe zvládli všetky tri dvojice so slovenským zastúpením - Samuel Arpáš a Hanka Kodetová (SR/ČR), Damián Flóro a Elise Pujolová (SR/Fr.) i Samuel Palušek s Dominikou Wiltschkovou (SR) - úvodnú prekážku, ale v druhom kole už neuspeli a zostali pred bránami osemfinále.