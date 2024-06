Slováci skórovali v každom dueli, Calzona: Mentalita sa zmenila

Frankfurt 26. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti skórovali prvýkrát v každom zápase základnej skupiny na veľkom turnaji. V stredu remizovali v záverečnom stretnutí E-skupiny na ME 1:1 s Rumunskom a tento výsledok im zabezpečil postup do osemfinále. To ich čaká v nedeľu a podľa vývoja v tabuľke tretích tímov sa stretnú so Španielskom alebo Anglickom.



Ani jeden duel na turnaji nebol jednoznačná záležitosť v prospech slovenského súpera. Zatiaľ jedinú prehru utrpeli v piatok proti Ukrajine (1:2), no v tomto dueli viedli 1:0. Na predchádzajúcich ME skórovali len proti Poľsku (2:1) a v roku 2016 uhrali bod s Angličanmi po bezgólovej remíze. Na MS v JAR, kde senzačne zdolali Talianov (3:2), vyšli bodovo naprázdno proti Paraguaju (0:2). "Hráme veľmi ofenzívny futbal. Aj naša mentalita sa zmenila. Snažím sa chlapcom vštepiť tento prístup. Je to futbal, ktorý sa mi páči. V minulosti to mohlo byť inak. Som rád, že ma chlapci počúvajú a robia všetko preto, aby v zápase zopakovali to, čo majú naučené z tréningov. So všetkými súpermi sme hrali vyrovnaný duel," uviedol tréner Francesco Calzona pre TASR. Na lavičku národného tímu prišiel pred necelými dvoma rokmi a jeho tím išiel do kvalifikačnej J-skupiny z piateho výkonnostného koša.



"Znamená to pre mňa veľa, lebo viem, kde sme začínali. Predtým sme boli v rebríčku FIFA niekde na 55. mieste a postúpili sme na ME s dobrou kvalifikáciou, na to som hrdý. Vždy hovorím, že keď hrajú pekný futbal, som šťastný. Niektoré výsledky sa nepodarili, ale ak hráme pekný futbal, teším sa," zhodnotil Calzona. Potenciálnych súperov Slovenska považuje za jedných z najväčších favoritov na titul. "Hovoríme o dvoch iných tímoch z hľadiska štýlu. Spoločne s Portugalskom ich považujem za favoritov turnaja. Obidvaja budú náročným súperom. Dostali sme sa do osemfinále a pokúsime sa ísť s našou hrou aj do štvrťfinále. Nebude to ľahké, ale urobíme maximum aby to vyšlo a znova sme potešili fanúšikov," povedal kouč.



Tím odohral pod jeho vedením 21. zápas a dosiahol jedenáste víťazstvo a zo zvyšných desiatich stretnutí v polovici remizoval. "Tento tím od môjho príchodu vždy diktoval tempo hry. Nikdy sme nenechali iniciatívu súperovi. Keď sa stalo, bolo to na krátke časové úseky. Ťažko povedať, kam sa môžeme dostať a kde sú naše limity. Sme skvelá partia. Boli sme na zraze a sme spolu už mesiac. Všetci dobre vychádzame," zhodnotil Calzona. Na stredajšom zápase vo Frankfurte mali rumunskí priaznivci výraznú početnú prevahu nad slovenskými. Trénera to však neovplyvnilo: "Necítil som zvýšený tlak na náš tím, skôr na to, aby sme to zvládli výsledkovo. Mám rád Rumunov, v Taliansku je odtiaľ veľa fanúšikov. Sme malá krajina a som rád, že sme potešili našich priaznivcov."