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Slováci so zmenami, šancu môžu dostať Pališčák i Rigo
Slováci sa stretnú s Kazachstanom štvrtý raz, doposiaľ vyhrali jeden zápas a na súpera zo Strednej Ázie nestačili v dvoch prípadoch.
Autor TASR
Astana 15. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti sa rozlúčia s C-divíziou Ligy národov pondelňajším zápasom na pôde Kazachstanu. Úvodný výkop stretnutia je na programe o 16.00 SEČ a tréner Vladimír Weiss avizoval obmenenú zostavu, keďže jeho tím má už istý postup do B-divízie.
Slováci sa stretnú s Kazachstanom štvrtý raz, doposiaľ vyhrali jeden zápas a na súpera zo Strednej Ázie nestačili v dvoch prípadoch. Obe prehry prišli v sezóne 2022/2023 Ligy národov, keď si Kazachovia vybojovali postup do B-divízie. Momentálne je situácia opačná a súper „sokolov“ je na štvrtom mieste bez šance na postup. Bez reštrukturalizácie súťaže by bojoval o udržanie, no D-divízia bude zrušená a tímy z nej hrajú od edície 2028/2029 v „céčku“.
„Dám šancu mladším hráčom, určite Pališčákovi. Nechcem stratiť ani Riga, ktorý v klube nehráva a možno mu tento zápas pomôže. Zmien teda bude viac. Niekedy mladí hráči behajú viac ako tí starší, naše hviezdy či hráči silní na lopte. Viem, čo nás v Kazachstane čaká. Polovicu, možno aj viac ako polovicu tamojších hráčov som trénoval alebo vychovával ešte v akadémii Kajratu. Hrať sa bude na umelej tráve na krásnom štadióne v Astane. Domáci majú podobnú mentalitu ako hráči Faerských ostrovov. Doma sú nepríjemní, budú bojovať a budú nás chcieť zdolať. Ak chceme uhrať dobrý výsledok, budeme musieť podať kvalitný výkon,“ uviedol Weiss, ktorý pôsobil v Kazachstane v rokoch 2012 - 2015.
„Šancu dostanú aj ďalší hráči, pretože inokedy na to nemám priestor. Priateľské zápasy nie sú a ďalší duel hráme už o tri dni, navyše nás čaká cesta. Určite preto nasadím čerstvých hráčov, možno urobím šesť či sedem zmien. Ešte si to však musím nechať uležať v hlave,“ priblížil Weiss po piatkovom postupovom zápase s Faerskými ostrovmi (2:2). Už v sobotu predstavil menoslov hráčov, ktorých bude šetriť a nebudú na súpiske. Sú to kapitán Milan Škriniar, brankár Dominik Greif, obrancovia Dávid Hancko a Martin Valjent (trest po dvoch ŽK), stredopoliari Ondrej Duda, Matúš Bero a Albert Rusnák. Jednou z opôr, ktoré zostávajú, je útočník Lukáš Haraslín. „Máme naozaj skvelú partiu a s chalanmi spolu veľmi radi trávime čas. Bude to príjemnejšie, pretože vieme, že môžeme hrať uvoľnenejšie. Samozrejme, aj tento zápas chceme zvládnuť,“ povedal Haraslín.
Slováci sa stretnú s Kazachstanom štvrtý raz, doposiaľ vyhrali jeden zápas a na súpera zo Strednej Ázie nestačili v dvoch prípadoch. Obe prehry prišli v sezóne 2022/2023 Ligy národov, keď si Kazachovia vybojovali postup do B-divízie. Momentálne je situácia opačná a súper „sokolov“ je na štvrtom mieste bez šance na postup. Bez reštrukturalizácie súťaže by bojoval o udržanie, no D-divízia bude zrušená a tímy z nej hrajú od edície 2028/2029 v „céčku“.
„Dám šancu mladším hráčom, určite Pališčákovi. Nechcem stratiť ani Riga, ktorý v klube nehráva a možno mu tento zápas pomôže. Zmien teda bude viac. Niekedy mladí hráči behajú viac ako tí starší, naše hviezdy či hráči silní na lopte. Viem, čo nás v Kazachstane čaká. Polovicu, možno aj viac ako polovicu tamojších hráčov som trénoval alebo vychovával ešte v akadémii Kajratu. Hrať sa bude na umelej tráve na krásnom štadióne v Astane. Domáci majú podobnú mentalitu ako hráči Faerských ostrovov. Doma sú nepríjemní, budú bojovať a budú nás chcieť zdolať. Ak chceme uhrať dobrý výsledok, budeme musieť podať kvalitný výkon,“ uviedol Weiss, ktorý pôsobil v Kazachstane v rokoch 2012 - 2015.
„Šancu dostanú aj ďalší hráči, pretože inokedy na to nemám priestor. Priateľské zápasy nie sú a ďalší duel hráme už o tri dni, navyše nás čaká cesta. Určite preto nasadím čerstvých hráčov, možno urobím šesť či sedem zmien. Ešte si to však musím nechať uležať v hlave,“ priblížil Weiss po piatkovom postupovom zápase s Faerskými ostrovmi (2:2). Už v sobotu predstavil menoslov hráčov, ktorých bude šetriť a nebudú na súpiske. Sú to kapitán Milan Škriniar, brankár Dominik Greif, obrancovia Dávid Hancko a Martin Valjent (trest po dvoch ŽK), stredopoliari Ondrej Duda, Matúš Bero a Albert Rusnák. Jednou z opôr, ktoré zostávajú, je útočník Lukáš Haraslín. „Máme naozaj skvelú partiu a s chalanmi spolu veľmi radi trávime čas. Bude to príjemnejšie, pretože vieme, že môžeme hrať uvoľnenejšie. Samozrejme, aj tento zápas chceme zvládnuť,“ povedal Haraslín.
pondelok, 16. novembra - 3. skupina C-divízie:
Kazachstan - SLOVENSKO /16.00 SEČ, Astana Aréna, Astana/
Rozhodcovia: Aghajev - Zejnalov, Amirali (všetci Azer.)
predpokladané zostavy:
Kazachstan: Pokatilov - Alip, Malyj, Kasym - Mrynskij, Orazov, Karaman, Amir, Vorogovskij - Česnokov, Samorodov
Slovensko: Takáč - Pališčák, Krčík, Šatka, Mesík - Rigo, Reis - Prekop, Boženík, Haraslín - Strelec
Kazachstan - SLOVENSKO /16.00 SEČ, Astana Aréna, Astana/
Rozhodcovia: Aghajev - Zejnalov, Amirali (všetci Azer.)
predpokladané zostavy:
Kazachstan: Pokatilov - Alip, Malyj, Kasym - Mrynskij, Orazov, Karaman, Amir, Vorogovskij - Česnokov, Samorodov
Slovensko: Takáč - Pališčák, Krčík, Šatka, Mesík - Rigo, Reis - Prekop, Boženík, Haraslín - Strelec
tabuľka 3. skupiny
1. SLOVENSKO 5 3 2 0 11:4 11*
2. Moldavsko 5 2 1 2 5:9 7
3. Faerské ostrovy 5 0 5 0 7:7 5
4. Kazachstan 5 0 2 3 6:9 2
*priamy postup do B-divízie
1. SLOVENSKO 5 3 2 0 11:4 11*
2. Moldavsko 5 2 1 2 5:9 7
3. Faerské ostrovy 5 0 5 0 7:7 5
4. Kazachstan 5 0 2 3 6:9 2
*priamy postup do B-divízie