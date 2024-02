Slováci strelili päť gólov v tretej tretine a zdolali Nemcov 5:2

Na snímke zľava Oliver Okuliar (Slovensko), Philipp Preto (Nemecko) a brankár Nemecka Tobias Ancicka počas prípravného zápasu Slovensko - Nemecko v hokeji vo Zvolene 7. februára 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

prípravný zápas (Zvolen):



SLOVENSKO - Nemecko 5:2 (0:0, 0:1, 5:1)



Góly: 46. Hrehorčák, 50. Lukošik (Ivan, Džugan), 54. Kukuča, 59. Kašlík (Kukuča), 59. Baláž - 39. Nijenhuis (Mik), 45. Nijenhuis (Brunnhuber). Rozhodovali: Stano, J. Konc ml. - Durmis, Hercog, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 4017 divákov



SLOVENSKO: Glosár - Mudrák, Ivan, Bučko, Gajdoš, Korenčík, Golian, Brincko, Beňo - Faško-Rudáš, Tamáši, Okuliar - Baláž, Čacho, Kašlík - Džugan, Myklucha, Lukošik



Nemecko: Ancicka - Mik, Geibel, Sennhenn, Klein, Pilu, Preto, Dziambor, Wirth - Schinko, Leonhardt, Blank - Krauß, Fleischer, Jentzsch - Schiemenz, Heigl, Oswald - Wohlgemuth, Brunnhuber, Calster

Na snímke uprostred tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas prípravného zápasu Slovensko - Nemecko v hokeji vo Zvolene 7. februára 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Zvolen 7. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zdolali v stredajšom prípravnom stretnutí dvojzápasu vo Zvolene výber Nemecka 5:2. Slováci strelili všetky góly v tretej tretine, v ktorej dokázali otočiť nepriaznivý stav z 0:2. Autorom víťazného presného zásahu bol popradský útočník Andrej Kukuča. Mužstvo Craiga Ramsayho odohrá vo Zvolene ďalší duel proti Nemcom vo štvrtok (18.00 h).Oba tímy sa vopred dohodli, že do svojich výberov nominujú hráčov do 25 rokov. To sa v úvode duelu odzrkadlilo aj v nervozite na oboch stranách. Prvý gól videl zaplnený štadión pod Pustým hradom až v 39. minúte, keď sa ujali vedenia Nemci. Hostia v 45. minúte odskočili na rozdiel dvoch gólov a nádeje Slovákov na víťazstvo sa zmenšili. Slovenský výber však zjednodušil hru a Patrik Hrehorčák naštartoval gólostroj Slovákov. Následne sa premiérovo v národom drese presadili Adam Lukošik aj Andrej Kukuča a triumf spečatili Matej Kašlík a Jozef Baláž.Na úvodnej päťminútovka sa zreteľne podpísal fakt, že oba tímy sa skladali z hráčov do 25 rokov, pričom veľa z nich sa predstavilo na medzinárodnej úrovni premiérovo. Prvú gólovú príležitosť mali v 6. minúte Slováci, no Faško-Rudáš nedokázal zdvihnúť puk nad lapačku Ancicku. Vzápätí na opačnej strane pomohla Glosárovi žŕdka po strele Leondhardta. V 14. minúte sa odrazil puk Kašlíkovi po zaváhaní nemeckého obrancu, no zvolenský útočník nedokázal skákajúci puk trafiť ideálne.Na začiatku prostrednej časti hry mali Slováci k dispozícii prvú presilovku. V jej druhej časti mohol otvoriť skóre Myklucha, ale Ancicka rýchlo vykopol pravý betón a zneškodnil dorážku jedného zo štvorice debutantov v drese Slovenska. Ancicka sa blysol aj v 30. minúte, keď sa druhýkrát ocitol v minisúboji s Faškom-Rudášom. Slovenský útočník opäť skúsil strelu na lapačku, no nemecký brankár podržal Nemcov. Zahanbiť sa nenechal ani jeho náprotivok Glosár, ten v 37. minúte čelil strele Wirtza, ktorému včas zmenšil strelecký uhol. Slováci si dokázali vypracovať v 38. minúte tlak v útočnom pásme a dvakrát boli blízko ku gólu. Najskôr švihom nastrelil žrď Okuliar a už o pár sekúnd neskôr mieril do opačnej tyčky Tamáši. Najmä pri druhom pokuse sa už radoval zvolenský štadión, ako aj hráči, čo Nemci využili na rýchly brejk a otvárací gól z hokejky Nijenhuisa - 0:1.Po piatich minútach tretieho dejstva si až príliš veril za vlastnou bránkou Okuliar, ktorý si to namieril cez bránkovisko a stratil puk. Napádajúci Brunnhuber našiel od zadného mantinelu medzi kruhmi Nijenhuisa, ktorý zvýšil na rozdiel dvoch gólov. Slovákom nevychádzala kombinačná hra a potrebovali sa presadiť jednoduchosťou. Už 48 sekúnd po inkasovanom druhom góle nahodil puk od modrej čiary Hrehorčák, ktorý prekvapil Ancicku - 1:2. Slováci ťažili zo zjednodušenej hry aj v 50. minúte, keď Ivanovu prudkú strelu dokázal tečovať Lukošik, pre ktorého to bol prvý gól za národný tím. Slovenský výber využil momentum na otočku a v 54. minúte zaznamenal premiérový presný zásah v najcennejšom drese Kukuča. Skvelú dvadsaťminútovku zavŕšil gólom do prázdnej bránky Kašlík a už o päť sekúnd dal Baláž na konečných 5:2.