Slováci sú bez šance postúpiť, Országh: Chýbala väčšia kreativita

Štokholm 19. mája (TASR) - Šance slovenských hokejistov na postup do štvrťfinále 88. majstrovstiev sveta sa rozplynuli po nezvládnutom kľúčovom stretnutí proti Lotyšsku (1:5). Definitívny koniec na šampionáte zariadila v nedeľu večer veľmi zlá prostredná časť hry, v ktorej Slováci zaostávali a inkasovali v nej hneď trikrát.



Mužstvo trénera Vladimíra Országha pritom začalo duel dobre. V úvodnej tretine jasne prestrieľalo súpera v pomere 15:7, opäť sa však potvrdila najväčšia slabina. Počas celého turnaja je ňou mizerná efektivita v zakončení, ktorá po šiestom vystúpení klesla už pod päť percent. V podrobnejšom vyjadrení to znamená, že Slováci dokázali 155 striel na bránky súperov premeniť iba na osem gólov. V prvej tretine proti Lotyšsku nevyužili hneď niekoľko dobrých pozícií. Po góle Haraldsa Egleho museli doťahovať, v 10. minúte sa druhýkrát na turnaji presadil Sebastián Čederle. „Prvá tretina bola veľmi dobrá. Chalani boli výborne nastavení, mali sme tlak, šance. Znovu sme sa vytrápili v koncovke. V druhej tretine sme Lotyšom darovali dva góly po zbytočných chybách. To nás poznačilo, výkon išiel dole a súper si to potom už postrážil. Mali sme potom svetlé momenty, ale keď máme príležitosti, nedáme gól,“ povzdychol si Országh.



Slovenský výber zažíva najhorší šampionát z pohľadu ofenzívy za uplynulé roky. Dokonca aj na katastrofálnom turnaji v roku 2017, keď Slováci obsadili 14. miesto, strelili za sedem zápasov dovedna 12 gólov. „Chalanom čo sa týka pracovnej morálky nemôžeme nič vytknúť. V každom zápase bojovali, ale ak nepremeníte šance a ste na jednom, maximálne dvoch strelených góloch, frustrácia je väčšia. Chýbali nám hráči, ktorí by to v rozhodujúcich fázach zápasov zobrali na seba a dali gól. Chýbala väčšia kreativita, zakončovatelia a tiež skúsenosti,“ uvedomuje si 47-ročný slovenský kouč.



Slováci uzavrú šampionát v utorok od 16.20 h konfrontáciou s príliš neobľúbeným súperom z Fínska. Na víťazstvo nad „suomi“ čaká Slovensko na MS od roku 2004. Fíni majú postup do štvrťfinále istý, Országhovi zverenci budú chcieť favorita minimálne potrápiť. „Šancu dostanú chalani, ktorí hrali menej alebo nehrali vôbec. Chceme vyhrať. Bol by som rád, keby nám tam niečo popadalo, aby sa chytili strelecky. Myslím si, že to bude odbojované a budeme sa chcieť rozlúčiť nejakým dobrým výsledkom, najlepšie víťazstvom,“ uzavrel.







/vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/