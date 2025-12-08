< sekcia Šport
Slováci sú na Kaufland Cupe odhodlaní zabojovať o olympiádu
Z nominácie vypadli z rôznych dôvodov brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen.
Zvolen 8. decembra (TASR) – Na úvodnom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie na vianočný Kaufland Cup sa v pondelok podvečer hlásilo trénerovi Vladimírovi Országhovi vo Zvolene 23 hráčov. Z nominácie vypadli z rôznych dôvodov brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen.
Realizačný tím zareagoval povolaním brankárov Dávida Hrenáka a Patrika Jurčáka, obrancu Dávida Romaňáka a útočníkov Sebastiána Čederleho s Filipom Krivošíkom. Do stredy 10. decembra bude s národným tímom aj Marek Hecl a po zápase s Nórskom ho v nominácii nahradí Patrik Hrehorčák. Turnaj sa uskutoční v Banskej Bystrici a zároveň ide o generálku pred zimnými olympijskými hrami 2026 v Miláne. Na domácom podujatí si slovenská reprezentácia v stredu zmeria sily s Nórskom a v piatok s Lotyšskom.
„Trošku sa tých zranení nazbieralo viac než obvykle, napríklad Tomáša Tatara mal nahradiť Miloš Roman, no ráno telefonoval a má problémy s ramenom. Aj náhradníci sa boria so zraneniami a chorobami, takže sme mali perné ráno. Sme radi, že nám aj slovenské kluby vyšli v ústrety, hoci sa hrá extraliga. Neboli to príjemné telefonáty, ale chalani, ktorí prišli, majú šancu ukázať sa v národnom tíme. Vyžiadali sme si aj hráčov z KHL Ružičku, Jaroša a Gernáta, no prišli nám z klubov zamietavé stanoviská. Títo hráči majú v zmluvách, že ich môžu kluby uvoľniť na olympiádu, no v Rusku nikdy neviete čo sa môže stať, preto počítame s rôznymi variantmi,“ povedal na úvodnom zraze vo Zvolene tréner SR Országh, ktorému bude pomáhať na domácom turnaji pod Urpínom aj Craig Ramsay. Prítomný bude minimálne jeden zápas aj priamo na striedačke.
Orzságh pred blížiacou sa februárovou olympiádou intenzívne komunikuje aj s hráčmi v zámorí. „Pôjdem sa pozrieť na majstrovstvá sveta do 20 rokov a po ich skončení ešte asi týždeň zostanem v Amerike a stretnem sa aj s hráčmi NHL. Komunikujem s nimi, občas im napíšem. Napríklad Pavla Regendu som povzbudil, keď dal dva góly a znovu ho poslali na farmu. Komunikujem hlavne so zranenými hráčmi, či je to Erik Černák, ten by mal byť za dva až tri týždne naspäť na ľade, alebo Martin Pospíšil, ktorý by už mohol nastúpiť do zápasov v polovici decembra. K väčšej komunikácii s hráčmi v zámorí príde v najbližšom období.“
Na zraz do Zvolena zavítal aj brat Martina Pospíšila Kristián, ktorý absolvuje Kaufland Cup v Banskej Bystrici s cieľom dostať sa do konečnej nominácie na olympijský turnaj. K tomuto cieľu útočník Komety Brno povedal: „Prišiel som namotivovaný ukázať sa trénerom, že patrím do olympijského tímu. Mám teraz obdobie, že sa cítim na ľade dobre, komfortne a snažím sa pomôcť Brnu. Verím, že predvediem dobré výkony aj v národnom tíme. Chcel by som si na olympiáde zahrať s bratom. Verím, že bude zdravý a teraz je iba na mne ukázať sa, aby sa nám obom tento sen splnil.“
Medzi opory národnému tímu by mohol patriť aj útočník Peter Cehlárik. Na zraz prišiel zo Švédska, kde so svojím tímom Leksands IF momentálne okupuje poslednú priečku. „Som zdravý a pripravený hrať najlepší hokej, aký dokážem. V klube máme ťažšie obdobie, sme dole v tabuľke, je to aj mentálne ťažšie pre našu skupinu v tíme. O to viac som rád, že zmením prostredie, uvidím chalanov a prinesie mi to viac pozitívnej energie. Teším sa na reprezentačné zápasy, zabojujem o olympiádu. Snívam o tom, pracujem, aby som tam mohol byť. Dôležité bude hrať konzistentne v oboch zápasoch a plniť to, čo od nás chce tréner.“
Z Třinca pricestovali na úvodný reprezentačný zraz obranca Martin Marinčin a útočník Libor Hudáček. Obaja sú pozitívne naladení, keďže ich klub v českej extralige bojuje o najvyššie priečky a je na tretej pozícii iba s dvojbodovou stratou na vedúcu Spartu Praha. „Som rád, že som zdravý a späť v reprezentácii. Zabojujem o olympijskú miestenku, verím, že domáci turnaj bude pre nás úspešný. Dúfam, že trénerom zapasujem do konečnej zostavy, ja sa vynasnažím hrať čo najlepšie,“ prezradil bek Marinčin, ku ktorému sa pridal aj jeho oddielový a reprezentačný kolega Hudáček: „Cítim sa dobre, bojovne. Pobijem sa o miestenku na olympiádu. Rád by som sa konfrontoval s najlepšími hokejistami sveta. Budem sa snažiť strieľať góly. Viem, že môžem v ich počte prekonať v národnom tíme Petra Bondru, dostať sa do najlepšej desiatky, ale nepremýšľam nad tým. Je pre mňa cťou bojovať o takéto čísla s legendami slovenského hokeja. Dôležité je však zdravie. Potrebujem zregenerovať, aby som s chuťou vybehol na ľad v najbližšom zápase. V Třinci sa mi darí, verím, že v tom budem ďalej pokračovať.“
V Banskej Bystrici sa na Kaufland Cup-e predstavia brankári zo slovenskej extraligy. Okrem už vopred nominovaného domáceho Eugena Rabčana to budú Hrenák z Trenčína a Jurčák z Košíc. K situácii sa vyjadril tréner brankárov v slovenskej reprezentácii Ján Lašák: „Som rád, že mi slovenské kluby vyšli v ústrety. Uvidíme na základe tréningov koho postavíme do bránky. Volal som aj s Patrikom Rybárom, ale nemá v zmluve, že ho klub z KHL môže uvoľniť. Možno sa to do olympiády zmení. Nie je ideálne, že neuvidím tých brankárov v akcii, ktorých by som rád videl, ale taký je hokej. Ide o živý organizmus a treba sa tomu prispôsobiť. Škorvánek s Tomekom majú krátkodobé zranenia, čo je v poriadku. Samo Hlavaj sa potrebuje rozchytať, ale ak by prišiel, tak on sa vie do toho rýchlo dostať i mentálne nastaviť. Hlavné je, aby mal nejakú zápasovú prax. Hovoril som s ním a je aktuálne v pohode.“
