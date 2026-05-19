VIDEO: Slováci sú na Slovincov nachystaní, Hrivík: Bude to ťažký súper
Varovným prstom pre zverencov Vladimíra Országha môže byť práve zápas s Čechmi, v ktorom sa Slovinci postarali o veľké prekvapenie.
Fribourg 19. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si po dvoch dôležitých zápasoch proti Nórsku (2:1) a Taliansku (4:1) dobre oddýchli a v utorok večer ich na MS vo Fribourgu čakal ďalší dôležitý duel proti Slovinsku (20.20 h). O silných stránkach húževnatého súpera vedia, Slovinci už v B-skupine zaskočili jedného favorita, keď Čechov zdolali 3:2 po predĺžení.
O ich silných stránkach vie aj kapitán SR Marek Hrivík: „Bude to ťažký súper. Majú húževnaté mužstvo, majú tam nejakých skvelých hráčov, vedia si to hodiť, majú dobré presilovky. Takže sa musíme snažiť hrať našu hru nič nepodceniť.“
Varovným prstom pre zverencov Vladimíra Országha môže byť práve zápas s Čechmi, v ktorom sa Slovinci postarali o veľké prekvapenie. „Určite to je pre nás výkričník, že zdolali taký dobrý tím. Takže musíme hrať naplno a myslím si, že keď budeme hrať našu hru, tak by to malo byť v poriadku,“ dodal Hrivík.
Dobrá správa je, že Slováci boli na dopoludňajšom rozkorčuľovaní v kompletnom zložení. „Sme radi, že sme všetci zdraví, včera sme si oddýchli a dnes sa to budeme snažiť využiť. Rozkorčuľovanie bolo také pomalšie, viac na rozhýbanie po tom dni voľna. Snažili sme sa robiť nejaké veci aj na presilovke, verím, že to využijeme v zápase,“ uzavrel Hrivík.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
