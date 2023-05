Slováci ťahajú so Švajčiarmi na MS sériu prehier, Cehlárik otázny

B-skupina MS



štvrtok 18. mája, 19.20 SELČ



SLOVENSKO - Švajčiarsko /Riga aréna, Riga/



predpokladaná zostava SR: Hlavaj - Nemec, Koch, Kňažko, Grman, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Kelemen - Hudáček, Sukeľ, Cehlárik - Chromiak, Tamáši, Regenda - Lantoši, Čacho, Okuliar - Kudrna.



Riga 17. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia vo štvrtok 18. mája o 19.20 SELČ na MS v Rige proti jednému z favoritov B-skupiny. Proti Švajčiarsku však chcú nadviazať na dobrú hru z predchádzajúcich zápasov. Musia sa však zlepšiť v disciplíne, keďže po troch dueloch majú na konte najviac trestných minút (78) zo všetkých tímov.V pozícii favorita budú Švajčiari, výhodou Slovákov by mohli byť dva dni oddychu. Oba tímy spolu odštartovali prípravu na MS, Slováci dokázali v polovici apríla zdolať tohto súpera na jeho pôde 2:0 a 3:2 pp. Vo výbere Craiga Ramsayho na MS je dvanásť hráčov, ktorí tieto zápasy absolvovali.Na veľkých turnajoch však ťahajú Slováci s týmto súperom sériu prehier. Na predchádzajúcich MS v Helsinkách prehrali v skupine 3:5, pred dvoma rokmi na šampionáte v Rige hladko 1:8. Neuspeli ani v Kodani v roku 2018. V premiére Craiga Ramsayho na striedačke Slovenska na MS vtedy podľahli 0:2. Uplynulý zápas na svetovom šampionáte vo Fínsku odohralo deväť hráčov, ktorí sú vo výbere aj teraz - Jánošík, Rosandič, Nemec, Ivan, Grman, Regenda, Lantoši, Tamáši a Lunter. Naposledy sa slovenskí hokejisti tešili z víťazstva na MS s týmto súperom v Helsinkách v roku 2012, o triumf 1:0 sa gólom postaral Tomáš Tatar.Aj celková bilancia hovorí v prospech Helvétov, v 75 dueloch zvíťazili 38-krát, 7 zápasov sa skončilo nerozhodne a v 31 prípadoch sa z triumfu tešili Slováci.Po uplynulom zápase proti Kanade (1:2 sn) mal realizačný tím SR starosti najmä so zdravotným stavom Petra Cehlárika, 27-ročný útočník nedohral zápas po tom, čo zblokoval strelu a puk ho trafil do nohy. Počas dvoch dní bol v opatere fyzioterapeutov a jeho stav vyhodnotia aj v priebehu štvrtka.Švajčiari sú zatiaľ na šampionáte stopercentní, v troch zápasoch nenašli premožiteľa a s impozantným skóre 15:0 vedú tabuľku B-skupiny. Ich sila vo štvrtkovom súboji ešte vzrastie, po prvý raz by mali v Rige nastúpiť Nico Hischier a Jonas Siegenthaler, posily z New Jersey Devils. Tréner Patrick Fischer má z NHL k dispozícii aj Janisa Mosera (Arizona), Kevina Fialu (Los Angeles), Denisa Malgina (Colorado) a Nina Niederreitera (Winnipeg).