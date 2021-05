Slováci ťažili z trpezlivosti. Dánov nepustili k ničomu

Riga 29. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti skloňovali po víťazstve nad Dánskom 2:0 slovo trpezlivosť. Práve tá sa im vyplatila, keďže vo svojom piatom zápase v A-skupine MS zlomili odpor súpera v tretej tretine. Prvý gól, ktorý sa napokon ukázal ako rozhodujúci, strelil Peter Cehlárik.



V bránke opäť nastúpil Július Hudáček, ktorý v predošlom zápase inkasoval 8 gólov, no proti Dánom "zatiahol roletu". Zmaril im všetkých 24 streleckých pokusov. "S každým brankárom trochu zamáva, keď dostane 8 gólov. V zápase so Švajčiarmi som bojoval až do konca. Aj Švajčiari však pred zápasom s nami vysoko prehrali, preto sme sa aj my snažili poučiť sa z toho. Dánov sme nepustili skoro k ničomu. Keď dal Peťo (Cehlárik) gól, tak sme to už držali. V tretej časti sme už hrali to, čo sme potrebovali. Vedeli sme, že ak budeme pokračovať vo svojej hre, tak to dotiahneme do želaného konca," poznamenal Hudáček.







Na 2:0 zvýšil obranca Adam Jánošík, ktorého za výkon pochválil aj Hudáček: "Je to jeden z našich najlepších obrancov. Zaklopem si, ale on vôbec nerobí chyby. Počas sezóny mal vo švédskej lige trochu iné úlohy, než na aké je zvyknutý, ale pre nás je to veľmi platný hráč. Dnes však všetci obrancovia hrali dobre, vedeli si podržať puk. Ak budeme takto pokračovať, tak to bude dobré."



V zápase proti Dánsku potvrdila formu prvá útočná formácia. Róbert Lantoši, Marek Hrivík a Peter Cehlárik boli pri oboch slovenských góloch a pre dánsku obranu predstavovali veľké nebezpečenstvo. Viac než s vlastnými kanadskými bodmi bol Cehlárik spokojný s konečným výsledkom a výkonom tímu. "Presne takýto zápas sme čakali. Zvládli sme ho veľmi dobre, boli sme trpezliví a nepúšťali sme súpera do šancí. Každý z tímu odviedol výbornú prácu. Pre nás sa však nič nekončí. Už zajtra (nedeľa) je nový zápas. Môžeme zdolať hocikoho, ukázali sme to aj v zápase s Rusmi. Ak budeme naďalej hrať našu hru, tak verím, že budeme úspešní," konštatoval Cehlárik.



Po tom, čo sa v druhom zápase proti Veľkej Británii zranil Branislav Konrád, sa stal Hudáček brankárskou jednotkou slovenského tímu. Od Konrádovho vystriedania má plnú minutáž, tréner Craig Ramsay ho nevystriedal ani počas zápasu so Švajčiarskom.



Je pravdepodobné, že nastúpi aj do ďalšieho dôležitého zápasu - v nedeľu od 19.15 SELČ proti Švédsku. "Je to ťažká porcia, ale sme na to zvyknutí aj z KHL. Tabuľka síce vyzerá pekne, ale vieme, že ešte nič nemáme isté. Čakajú nás dvaja extrémne silní súperi, ktorí bojujú o play off. Ja som pripravený chytať aj v ďalších zápasoch, ale ak sa tréneri rozhodnú pre Adama (Húsku), tak pôjde Adam," uviedol Hudáček.