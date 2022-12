Slováci trénovali v kanadskom Trure už takmer v kompletnom zložení

Truro 17. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov absolvovala prvý tréning v prípravnom kempe pred majstrovstvami sveta juniorov. V kanadskom mestečku Truro mali kouči na ľade k dispozícii 26 z 28 nominovaných hráčov. Útočník Róbert Bačo sledoval tréning iba z tribúny, keďže jeho batožina sa stále nachádza na jednom z letísk. Obranca Šimon Nemec doplní mužstvo v nedeľu 18. decembra. Informoval portál hockeyslovakia.sk.



Mladí Slováci zasiahli do tréningu po náročnej ceste. Európska časť výpravy strávila v lietadlách a autobusoch na trase z Bratislavy do Trura viac ako 24 hodín. "Cesta bola veľmi náročná, čakali sme v Toronte na letisku viac ako štyri hodiny na prestup do Halifaxu, potom ďalšie dve hodiny v lietadle, aby upratali dráhu. Napokon sme všetko zvládli a vytvorili dobrú partiu," hovoril Adam Sýkora, ktorý neobľubuje lietanie. "Hoci lietam relatívne často, stále mám rešpekt, drží sa ma to odmalička. Neviem sa to toho zbaviť. Bol som v strese, keďže sme ťažšie pristávali aj vzlietali."



Presun Slovákov komplikovalo najmä sneženie v Kanade, ktoré narušilo aj logistiku príchodov zámorských posíl. Niektorí hokejisti pôsobiaci v kanadských a amerických kluboch sa pripojili k tímu v Toronte, ďalší v Halifaxe a zvyšok naskakoval priamo do tréningu v Trure. Bol to aj prípad Filipa Mešára, ktorý dorazil do Toronta v spoločnosti Serváca Petrovského vo štvrtok, paradoxne, skôr ako hráči letiaci z Viedne. "Boli sme prví v Toronte a mali sme byť prví aj v Halifaxe, ale zrušili nám let a ešte sme museli riešiť administratívne povinnosti na letisku. Potrebovali sme si zmeniť letenky na dnešné ráno a vykorčuľovali sme rovno na ľad," povedal Mešár pre hockeyslovakia.sk.



Osemnásťročný útočník v aktuálnej sezóne pôsobí v kanadskej juniorskej súťaži OHL. V posledných piatich zápasoch za Kitchener Rangers nazbieral osem bodov za štyri góly a štyri asistencie. "Nebolo jednoduché zasiahnuť do tréningu bez rozcvičky, ale nálada na ľade bola výborná. Chalani sú super a teraz sa musíme spoločne sústrediť na turnaj. V klube sa mi v ostatných dueloch darilo bodovať a strieľať góly, čo sa odo mňa očakáva aj v reprezentácii. Chcem byť líder tímu a potvrdiť formu z klubu," doplnil Mešár.



Počas víkendu čakajú slovenských reprezentantov tri tréningové jednotky na ľade, ktoré doplní jeden prípravný zápas. V nedeľu o 18.00 h miestneho času (23.00 h SEČ) nastúpia v Trure proti nemeckým rovesníkom. Do začiatku šampionátu odohrajú celkovo tri duely. Budúci týždeň ich preveria v Kanaďania v Monctone a Rakúšania opäť v Trure.