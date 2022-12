Slováci trénovali v kompletnom zložení, Nemec: Mám dobrú formu

Truro 20. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov prvýkrát trénovala v kompletnom zložení. V kanadskom meste Truro korčuľovalo všetkých 28 nominovaných hráčov, vrátane najväčšej zámorskej posily Šimona Nemca.



Osemnásťročný obranca nastupuje v prebiehajúcom ročníku za tím Utica Comets, ktorý pôsobí v nižšej zámorskej súťaži AHL. V 24 zápasoch nazbieral 12 bodov (3+9). "Myslím si, že mám aktuálne dobrú formu, lepšiu ako na začiatku sezóny. V poslednom období moje výkony gradovali a verím, že ich potvrdím v reprezentácii. Rovnako dúfam, že sa chytia aj ďalší chlapci," citovala najvyššie draftovaného slovenského obrancu stránka HockeySlovakia.



Druhý hráč tohtoročného draftu NHL nastúpil už na dvoch MS s mužmi, olympijských hrách a má na konte viac ako sto extraligových duelov v drese Nitry. "Je to určite odlišné pôsobiť doma a v zámorí. Navyše hokejovo sa to takisto nedá veľmi porovnávať. Hrá sa na menšom klzisku, hokej je rýchlejší a fyzicky náročnejší. Postupne si však zvykám a myslím si, že idem správnou cestou. Chcem teraz nazbierané skúsenosti zúročiť v dvadsiatke. Som rád, že som mohol pricestovať a pomôcť aj ostatným členom tímu," pokračoval ofenzívny obranca, ktorý sa vo farmárskom tíme organizácie New Jersey Devils potrebuje zlepšiť v defenzívnej hre. "V klube sa ma snažia usmerniť v defenzívnych činnostiach. V niekoľkých zápasoch som vynechal aj presilové hry, aby som si na to zvykol a sústredil sa na obranu. Veľmi mi to pomohlo a teraz sa cítim komfortnejšie," uviedol.



"Dvadsiatka" odštartuje juniorský šampionát v utorok 27. decembra o 17.00 h SEČ zápasom proti Fínsku. Pred turnajom ešte zverenci trénera Ivana Feneša odohrajú dve prípravné stretnutia, vo štvrtok 22. decembra proti Kanade (00.30 SEČ) a 24. decembra o 00.00 s Rakúskom.