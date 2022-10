Slováci triumfovali na footgolfovom turnaji The Masters 2022

Brunssummerheide 3. októbra (TASR) - Výprava footgolfovej reprezentácie Slovenska sa vo výbornom svetle prezentovala na medzinárodnom turnaji The Masters 2022, ktorý prebehol od 30. 9. do 2. 10. v holandskom Brunssummerheide. Prvý ročník turnaja, bodovaný ako 1500 v rámci svetového renkingu Medzinárodnej federácie footgolfu (FIFG), na ktorom hrali najlepší footgolfisti z celého sveta, ovládla vo všetkých kategóriách.



V hlavnej kategórii mužov triumfoval aktuálne šiesty hráč z predchádzajúcich majstrovstiev sveta 2018 Martin Šimončič, ktorý v trojkolovom zápolení zvíťazil s výsledkom mínus 29 kopov, par 216 na troch kolách. V prvej desiatke skončili ešte dvaja Slováci - štvrtý Marek Vittek (-23) a na zdieľanom 8. mieste bývalý futbalista, držitel fotogolfového bronzu z MS 2016 a ME 2021 Ján Kozák (-20).



Marek Vittek zároveň zvíťazil v kategórii seniori - muži nad 45 rokov. Medzi ženami zvíťazila Slovenka Lucia Čermáková (-12). Hrala sa aj súťaž dvojíc, kde celé pódium patrilo slovenským footgolfistom. Na prvom mieste skončila dvojica Ján Kozák, Tomáš Bartko s výsledkom -18 pred dvojicou Martin Šimončič, Marek Vittek (-12) a Dušan Vangel, Josef Němec (-12). Informácie pochádzajú od Slovenskej FootGolfovej Asociácie.