Slováci umiestnia hlavný stan v hoteli Hyatt Regency v meste Mainz

Bratislava 3. januára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia počas tohtoročných ME v Nemecku umiestni svoj hlavný tímový stan v hoteli Hyatt Regency v meste Mainz. Prostredníctvom oficiálnej webovej stránky o tom informoval Slovenský futbalový zväz (SFZ), ktorý zároveň potvrdil, že národný tím odohrá 23. marca prípravný duel na domácej pôde s Rakúskom. Čoskoro zväz oznámi aj meno súpera na 26. marca a ďalší program prípravy na európsky šampionát.



"Miestnych poradcov sme nemali, rozhodli sme sa podľa našich skúsenosti a stanovených preferencii," vysvetlila pre portál futbalsfz.sk riaditeľka medzinárodného a organizačného úseku Lenka Gazdíková, ktorá voľbu miesta pre reprezentačné mužstvo absolvovala. V rozhovore zároveň ozrejmila, aké mal zväz možnosti pri určovaní hlavného centra mužstva Francesca Calzonu: "Vyberali sme si približne rok, proces voľby kempu bol pomerne komplikovaný, ale môžeme byť spokojní. Európska futbalová únia (UEFA) vytvorila katalóg, tzv. Team Base Camp, do ktorého bolo zahrnutých 56 možností, každá spájala hotel a tréningovú plochu. V priebehu celého roka 2023 sme s technickým vedúcim áčka Jakubom Kojnokom navštívili tie tri regióny Nemecka, do ktorých bolo rozdelených desať hostiteľských miest. V každom regióne sme si vybrali štyri miesta, určili si ich poradie podľa našich kritérií. Niektoré hotely boli v centre mesta, iné v tichšom prostredí, jedny väčšie, s vyše 200 izbami, ale aj také s kapacitou akurát pre jeden tím. Po decembrovom žrebe UEFA vytvorila rebríček zariadení podľa preferencii tímov v jednotlivých regiónoch, Mainz bol jedným z našich favoritov a vzhľadom na výsledok žrebu logisticky ideálne riešenie."



Gazdíková uviedla, že vzdialenosť na tréningové ihriská je autobusom 12 minút, na letisko do Frankfurtu 25 min, na štadión vo Frankfurte trvá cesta približne ako pol hodiny a do Düsseldorfu dve a pol hodiny. "Personál hotela má skúsenosti s futbalovými tímami, najmä z Bundesligy. Hotel je vybavený všetkým, čo potrebujeme, kvalitou a zázemím je podobný tomu, čo preferujeme počas kvalifikačných stretnutí pri cestách do zahraničia. Celý areál je situovaný na promenáde Rýna v príjemnom prostredí. V hoteli máme k dispozícii wellness centrum s bazénom, solídne vybavenú posilňovňu a dostatočné potrebné konferenčné priestory," povedala Gazdíková.



V réžii SFZ v súčasnosti prebieha plánovanie prípravných duelov. "V marci odohráme dva prípravné zápasy, 23. marca doma s Rakúskom. So súperom na 26., s ktorým budeme hrať na jeho pôde, sme krátko pred spoločným oficiálnym zverejnením všetkých formalít. Koncom mája plánujeme tréningový kemp doma aj v zahraničí, počas ktorého odohráme jedno prípravné stretnutie. Pred odletom do Nemecka máme v pláne ešte jeden zápas v domácom prostredí," dodala.



Na EURO 2024 sa predstaví 24 tímov, ktoré odohrajú v 10 nemeckých mestách 51 zápasov. Mužstvo trénera Francesca Calzonu čaká prvý duel s Belgickom vo Frankfurte (pondelok, 17. júna), ďalší ich čaká v Düsseldorfe (piatok, 21. júna) proti víťazovi play off B-vetvy Ligy národov (Island, Bosna a Hercegovina, Ukrajina a Izrael). Na záver sa Slováci stretnú s Rumunskom opäť vo Frankfurte (streda, 26. júna).