SLOVÁCI TRIUMFOVALI: S Nemeckom si poradili aj v druhom zápase

prípravný zápas:



Slovensko - Nemecko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



Góly: 14. Čederle (Petrovický, Minárik), 35. Faško-Rudáš (Minárik), 59. Tkáč (Petrovský) - 43. Martinovic (Borzecki). Rozhodovali: Stano, Jobbágy – Bogdaň, Stanzel, vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2831 divákov.







Slovensko: Rabčan - Turan, Petrovický, Královič, Golian, Vitaloš, Beňo, Pobežal, Gajdoš - Čajkovič, Čederle, Faith - Kolenič, Petrovský, Tkáč - Krajč, Suchý, Džugan - Faško-Rudáš, Kollár, Minárik



Nemecko: Wolf – Rausch, Weber, Dziambor, Wirt, Martinovic, Pilu, Klein – Blank, Bassen, Rossmy – Dunham, Chrobot, Kinder – Feist, Kechter, Proske – Heim, Calster, Borzecki

Banská Bystrica 6. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti uspeli proti Nemecku aj v druhom stretnutí. Po stredajšom víťazstve 4:0 zdolali Nemcov v Banskej Bystrici 3:1. Strelecky sa opäť presadil Sebastián Čederle, ktorý sa v prvom dueli blysol hetrikom. Slováci inkasovali v dvojzápase až po necelých 103 minútach, druhý presný zásah Slovenska zaznamenal Martin Faško-Rudáš a triumf poistil do prázdnej bránky Daniel Vladimír Tkáč.Slováci týmto triumfom natiahli sériu víťazstiev už na 10 duelov, čím prekonali doterajšie historické maximum. Predtým na augustovej kvalifikácii o ZOH 2026 zdolali v Bratislave Rakúsko 2:1, Maďarsko 7:3 a Kazachstan 3:1. Na novembrovom Nemeckom pohári triumfovali nad Rakúskom 1:0, Nemeckom 6:2 a Dánskom 3:2 po nájazdoch. Na decembrovom domácom turnaji Kaufland Cup zvíťazili nad Lotyšskom 2:1 a Nórskom 3:1. Nemcov zdolali v oboch súbojoch na strednom Slovensku (4:0, 3:1).Mužstvo trénera Craiga Ramsayho inkasovalo v dvojzápase s Nemeckom pod Urpínom bez šiestich sekúnd až po 103 minútach. Strelecky sa opäť presadil útočník Čederle, ktorý v stredu zaknihoval hetrik pri svojej premiére za A-tím. Do streleckej listiny sa zapísal aj Faško-Rudáš a podobne ako v stredu skóroval aj Tkáč.Slováci nezačali ideálne, už po 63 sekundách hry sa dostal do úniku Dunham, ktorého v zakončení fauloval Turan a nasledovalo trestné strieľanie. Faulovaný hráč však namieril iba do žrde Rabčanovej bránky. Boli to domáci hráči, ktorí otvorili skóre stretnutia. Na začiatku 14. minúty sa pri avizovanom vylúčení dostal k zakončeniu obranca Petrovický a puk skončil za chrbtom brankára Wolfa. Najskôr bol Petrovický evidovaný v oficiálnom zápise ako strelec gólu, svojho premiérového v národnom drese. Spomalené zábery však odhalili teč pred bránkou, keďže puk trafil hokejku Čederleho, ktorý pridal k stredajšiemu hetriku ďalší presný zásah.Hostia boli v polovici stretnutia blízko k vyrovnávajúcemu gólu. Do zakončenia z prvej sa dostal Dunham, ale Rabčan sa dokázal rýchlo presunúť a šikovne hokejkou zamedzil aj prípadnej dorážke. Úsek hry, v ktorom mali viac príležitostí hostia však vyvrcholil paradoxne gólom Slovákov. Faško-Rudáš dokázal na útočnej modrej čiare predskočiť brániaceho hráča a zoči-voči Wolfovi rutinérsky zavesil pod brvno - 2:0.Nemci sa strelecky presadili pod Urpínom po takmer ako 103 minútach. Strelou od modrej čiary znížil na rozdiel gólu obranca Martinovic. Nemcom pridal presný zásah sebavedomie a boli nebezpečnejší. Schladiť ich mohol v 52. minúte Čajkovič, ktorý si nakorčuľoval medzi kruhy, ale Wolf dobre zasiahol. Slováci záver zvládli, hostia skúsili hru bez brankára a v nej výborne zapracoval brániaci Petrovský. Ten vypichnutím narušil kombináciu Nemcov, s výhľadom na opustenú bránku sa však neulakomil a dopredu vyslal Tkáča, ktorý spečatil triumf domáceho výberu.