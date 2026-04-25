Slováci utrpeli prvú prehru, Fínom podľahli 4:5 po predĺžení
Slovákov čaká ďalší zápas v Trenčíne v pondelok 27. apríla o 18.00 h proti Lotyšsku.
Autor TASR
Trenčín 25. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti utrpeli svoju prvú prehru na domácich MS do 18 rokov. Vo svojom treťom dueli A-skupiny podľahli v Trenčíne rovesníkom z Fínska 4:5 po predĺžení. Fíni sa dostali na čelo tabuľky s 8 bodmi, slovenský výber má na konte 7 bodov a patrí mu 2. miesto.
Slováci mali vynikajúci vstup do zápasu a Fínom robili v prvom dejstve značné problémy napádaním. Súpera jednoznačne prestrieľali (14:3) a išli do vedenia vďaka Kazdovi. Prostredná časť priniesla až šesť gólov, no výsledkom bolo naďalej vedenie 4:3. Slováci by v prípade triumfu mali istotu postupu z 1. miesta, no náskok neudržali a podľahli svojmu súperovi v predĺžení.
V slovenskej bránke stál druhýkrát na turnaji Čelko, ktorý vychytal historický triumf SR18 proti Kanade. Prvá tretina súboja s Fínskom bola jasne v réžii slovenských mladíkov. Fínom robili nepríjemnosti aktívnym napádaním a súpera prestrieľali v pomere 14:3. Šance útočníkov Seliča či Bratha gólom neskončili, no odmenou domácemu výberu bol presný zásah Kazdu z 19. minúty.
Slováci nezachytili úvod prostrednej časti. „Suomi“ strávili v útočnom pásme nepretržite viac ako dve minúty a po tlaku vyrovnali. Fíni zmenili najmä dôraz, ktorý im priniesol góly a vedenie 2:1. V oboch prípadoch pretlačil Mäkinen puk za chrbát Čelka. Dôležitá bola odpoveď Dendisovho tímu a rezultoval z nej Kazdov druhý gól - 2:2. Gólové hody pokračovali ďalej, po chybe slovenského kapitána Goljera skóroval Vanhatalo, avšak domácich to nepoložilo. Vedenie vrátili späť svojmu tímu Hybský a Šramatý presnými zásahmi v rozmedzí 83 sekúnd.
Slováci mali na dosah možnosť zaistiť si 1. miesto v skupine. Zostávalo im ubrániť svoje vedenie, čomu podriadili aj taktiku. Sústredili sa najmä na defenzívu a prehusťovali stredné pásmo. Víťazný plán však prekazil inkasovaný gól necelých päť minút pred záverečnou sirénou z hokejky Alalauriho na 4:4. Duel dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol Suvanto.
tabuľka A-skupiny
1. Fínsko 3 2 1 0 0 13:5 8
2. SLOVENSKO 3 2 0 1 0 12:7 7
3. Kanada 3 2 0 0 1 15:2 6
4. Lotyšsko 2 0 0 0 2 0:8 0
5. Nórsko 3 0 0 0 2 2:20 0
MS do 18 rokov - A-skupina:
SLOVENSKO - Fínsko 4:5 po predĺžení (1:0, 3:3, 0:1 - 0:1)
Góly: 19. Kazda (Šimko), 31. Kazda (Šimko), 36. Hybský (Floriš, Potočka), 37. Šramatý – 24. Mäkinen (Miilunpohja, Alalauri), 26. Mäkinen (Pakarinen), 35. Vanhatalo (Suvanto), 56. Alalauri (Laitinen), 62. Suvanto (Santala, Alalauri). Rozhodcovia: Gebei (Maď.), Pilný (ČR) – Rigoni (Tal.), Schafer (USA), vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 6059 divákov.
Slovensko: Čelko – Požgay, Goljer, Floriš, Botka, Bereš, Kovalčík, Stančík – Matta, Šimko, Kazda – Válek, Bernát, Karšay – Hybský, Brath, Potočka – Jakubec, Selič, Šramatý – Tariška
Finsko: Ahmajärvi – Laatikainen, Piiparinen, Alalauri, Kokkonen, Kuukasjärvi, Saarimäki, E. Uronen – A. Uronen, Suvanto, Wahlroos – Laitinen, Santala, Fugleberg – Pakarinen, Vuori, Kallio – Mäkinen, Vanhatalo, Miilunpohja – Juntunen
