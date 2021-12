Slováci už doma, Feneš: Sme sklamaní, ale musíme to hodiť za hlavu

Bratislava 31. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa na Silvestra vrátili z dejiska predčasne ukončeného juniorského šampionátu v Kanade. Na viedenskom letisku Schwechat pristáli o 8.20 SEČ, následne autobusom zamierili do Bratislavy, kde sa členovia realizačného tímu rozlúčili s hráčmi a rozišli domov. Na Slovensko však nedorazila kompletná 37-členná výprava.



Ako uviedol web hockeyslovakia.sk, traja členovia realizačného tímu museli zostať v dejisku šampionátu z dôvodu dodatočného transportu hokejového nákladu spolu s hokejovými výstrojmi, ktoré vo štvrtok neleteli domov spolu s tímom. Keďže prvá slovenská várka cestovala kombináciou komerčných letov, ktoré by kompletný nadrozmerný náklad nedokázali vziať, spomínané trio ho muselo odbaviť na letisku v Calgary na dodatočnú prepravu. Z Kanady odletí na Silvestra v popoludňajších hodinách miestneho času. S veľkou časťou výpravy neletel ani americký asistent trénera Scott Moser, ktorý sa vrátil do Buffala, či viacerí hráči pôsobiaci v zámorských juniorských súťažiach. Po rozhodnutí Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) o zrušení MS z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu sa spojili s tímovými manažérmi a postupne sa vrátili do svojich klubov. V dejisku šampionátu dlhšie zotrval aj nekonkretizovaný hráč, ktorému 30. decembra v raňajších hodinách prišiel pozitívny výsledok PCR testu z predchádzajúceho dňa. Spomínaný hráč dodrží protokolom stanovenú 10-dňovú karanténu. Zdravotne sa cíti fajn, má len veľmi mierne príznaky ochorenia COVID-19.



Odlet slovenskej výpravy späť na Slovensko si vyžiadal výnimočne rýchlu logistiku. "V našom prípade sa všetky presuny v súvislosti s opustením dejiska majstrovstiev sveta uskutočnili do 24 hodín od vyhlásenia o zrušení turnaja. Bolo to mimoriadne náročné, ale podarilo sa nám všetky lety v extrémne krátkom čase nakombinovať tak, že slovenskí hokejisti odchádzali z Kanady medzi prvými," uviedol pre hockeyslovakia.sk manažér slovenskej juniorskej výpravy Tomáš Pšenka.



Hlavná časť výpravy opustila hotel v Red Deere 30. decembra pred štvrtou hodinou ráno miestneho času. Autobusom zamierila na letisko do Calgary, kde ju už čakali pracovníci leteckej spoločnosti Air Canada. Po ôsmej ráno miestneho času nabrali Slováci prvým z dvoch komerčných letov smer Toronto, odkiaľ po štvorhodinovom čakaní pred devätnástou večer miestneho času zamierili do Viedne. Na Schwechate pristáli 31. decembra po ôsmej hodine ráno SEČ. "Plánovali sme sa vrátiť na Slovensko za úplne iných okolností. Mali sme veľké plány, ktoré sa nám nepodarili naplniť. Prakticky hneď, ako sme sa dozvedeli správu o zrušení šampionátu, sme sa začali baliť. Chceli sme prísť čo najskôr domov za rodinami a blízkymi. Sme sklamaní, ale musíme to hodiť za hlavu," povedal po návrate tréner slovenskej "dvadsiatky" Ivan Feneš.