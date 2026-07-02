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Slováci už sú v Spišskej, Vidin: Veríme, že hokejová hala sa naplní
Slovenský národný tím absolvoval v uplynulých dňoch dôležitý prípravný program.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 2. júla (TASR) - Slovenskí basketbalisti sú už v Spišskej Novej Vsi, kde finišujú prípravu na nedeľný kvalifikačný duel proti Kosovu. Vo štvrtok dopoludnia absolvovali prvý tréning na palubovke položenej v hokejovej TiposBet aréne. Záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 je na programe v nedeľu 5. júla o 18.00 h.
Slovenský národný tím absolvoval v uplynulých dňoch dôležitý prípravný program. Po úvodnom kempe v Žiline nasledoval presun do Krakova, kde si Slováci v prípravnom zápase zmerali sily s domácim Poľskom. Po krátkom pobyte v Bratislave sa v stredu presunuli do Spišskej Novej Vsi, kde vo štvrtok prvýkrát trénovali priamo v dejisku nedeľného stretnutia. „Vyzerá to pekne. Už som mal možnosť trénovať v hokejovej hale, keď som bol v Rusku alebo vo Fínsku. Veríme, že sa hala naplní a fanúšikovia Slovenska nám dajú energiu a potlačia chlapcov za víťazstvom,“ povedal tréner Slovákov Oliver Vidin podľa tlačovej správy Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Montáž a príprava palubovky na basketbalový sviatok trvala približne šesť hodín. „Už sa všetci tešíme. Je to nádherná hala a dúfame, že nás príde podporiť veľa ľudí a vytvoria skvelú kulisu. Kosovo hrá pred našim zápasom duel s Albánskom, takže ešte na nás nemyslia a napätie nestúpa. My sa však pripravujeme poctivo a budeme určite dobre nachystaní,“ uviedol Marek Doležaj.
Doležaj patril spolu s Vladimírom Brodzianskym, Michaelom Fusekom, Tomášom Pavelkom, Davidom Abrhámom a Daliborom Hlivákom medzi šesticu hráčov, ktorí boli na zápasovej súpiske aj v novembrovom stretnutí so Španielskom v roku 2024 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Realizačný tím medzitým hlási priaznivú situáciu aj po zdravotnej stránke, čo dáva trénerovi možnosť pripravovať sa na rozhodujúci duel bez výraznejších komplikácií. „Máme ešte pár dní na to, aby sme sa aklimatizovali na všetky podmienky. Sme tu spokojní a už sa sústredíme na prípravu na zápas. Zdravotná situácia v tíme je dobrá a všetkých hráčov máme k dispozícii. Odovzdávame všetko, aby sme potešili fanúšikov,“ doplnil Vidin.
Na špecifický zápas sa teší aj Róbert Rožánek, ktorý posledné tri sezóny pôsobil v neďalekom Svite a prostredie Spiša preto veľmi dobre pozná: „Už postupne prichádza eufória z toho, že budeme hrať na hokejovom štadióne. Palubovka vyzerá super. Už proti Španielsku som bol v nominácii, ale vtedy som bol na tribúne. Takéto zápasy nie sú často a všetci sa na to tešíme. Verím, že príde aj čo najviac ľudí z okolia a zo Svitu. Moja rodina tu bude a verím, že všetci v hľadisku vytvoria úžasnú atmosféru. Máme v tíme mladých aj starších hráčov. Všetci sa navzájom rešpektujeme a sme tu spoločne pre jeden cieľ, aby sme sa dostali ďalej.“
Slováci sú po troch zápasoch na čele C-skupiny prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s bilanciou 3:0. Už vo štvrtok večer nastúpi ich nedeľný súper Kosovo na domácej palubovke proti Albánsku. Slovenský tím bude pozorne sledovať toto stretnutie, no bez ohľadu na jeho výsledok chce v nedeľu Kosovčanov zdolať a postúpiť do ďalšej fázy kvalifikácie so stopercentnou bilanciou.
Slovenský národný tím absolvoval v uplynulých dňoch dôležitý prípravný program. Po úvodnom kempe v Žiline nasledoval presun do Krakova, kde si Slováci v prípravnom zápase zmerali sily s domácim Poľskom. Po krátkom pobyte v Bratislave sa v stredu presunuli do Spišskej Novej Vsi, kde vo štvrtok prvýkrát trénovali priamo v dejisku nedeľného stretnutia. „Vyzerá to pekne. Už som mal možnosť trénovať v hokejovej hale, keď som bol v Rusku alebo vo Fínsku. Veríme, že sa hala naplní a fanúšikovia Slovenska nám dajú energiu a potlačia chlapcov za víťazstvom,“ povedal tréner Slovákov Oliver Vidin podľa tlačovej správy Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Montáž a príprava palubovky na basketbalový sviatok trvala približne šesť hodín. „Už sa všetci tešíme. Je to nádherná hala a dúfame, že nás príde podporiť veľa ľudí a vytvoria skvelú kulisu. Kosovo hrá pred našim zápasom duel s Albánskom, takže ešte na nás nemyslia a napätie nestúpa. My sa však pripravujeme poctivo a budeme určite dobre nachystaní,“ uviedol Marek Doležaj.
Doležaj patril spolu s Vladimírom Brodzianskym, Michaelom Fusekom, Tomášom Pavelkom, Davidom Abrhámom a Daliborom Hlivákom medzi šesticu hráčov, ktorí boli na zápasovej súpiske aj v novembrovom stretnutí so Španielskom v roku 2024 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Realizačný tím medzitým hlási priaznivú situáciu aj po zdravotnej stránke, čo dáva trénerovi možnosť pripravovať sa na rozhodujúci duel bez výraznejších komplikácií. „Máme ešte pár dní na to, aby sme sa aklimatizovali na všetky podmienky. Sme tu spokojní a už sa sústredíme na prípravu na zápas. Zdravotná situácia v tíme je dobrá a všetkých hráčov máme k dispozícii. Odovzdávame všetko, aby sme potešili fanúšikov,“ doplnil Vidin.
Na špecifický zápas sa teší aj Róbert Rožánek, ktorý posledné tri sezóny pôsobil v neďalekom Svite a prostredie Spiša preto veľmi dobre pozná: „Už postupne prichádza eufória z toho, že budeme hrať na hokejovom štadióne. Palubovka vyzerá super. Už proti Španielsku som bol v nominácii, ale vtedy som bol na tribúne. Takéto zápasy nie sú často a všetci sa na to tešíme. Verím, že príde aj čo najviac ľudí z okolia a zo Svitu. Moja rodina tu bude a verím, že všetci v hľadisku vytvoria úžasnú atmosféru. Máme v tíme mladých aj starších hráčov. Všetci sa navzájom rešpektujeme a sme tu spoločne pre jeden cieľ, aby sme sa dostali ďalej.“
Slováci sú po troch zápasoch na čele C-skupiny prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s bilanciou 3:0. Už vo štvrtok večer nastúpi ich nedeľný súper Kosovo na domácej palubovke proti Albánsku. Slovenský tím bude pozorne sledovať toto stretnutie, no bez ohľadu na jeho výsledok chce v nedeľu Kosovčanov zdolať a postúpiť do ďalšej fázy kvalifikácie so stopercentnou bilanciou.