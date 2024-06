Slováci už v Nemecku absolvovali prvý tréning i autogramiádu

Mainz 11. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti sa v utorok popoludní po prílete do Nemecka usadili v Mainzi, kde budú mať počas ME 2024 svoj hlavný stan. Popoludní absolvovali otvorený tréning a autogramiádu na štadióne Bruchweg pred očami stoviek zvedavých fanúšikov.



Ako informoval portál sfz.sk, v Nemecku ich oficiálne privítal Michael Ebling, minister vnútra a športu Porýnia-Falcka, starosta Mainzu Nino Haase a jeho zástupca Günter Beck. Prítomný bol aj Stefan Hofmann, prezident klubu 1. FSV Mainz 05.



Futbalistov čakal v Nemecku aj prvý mediálny termín, obranca Peter Pekarík novinárom povedal: "Prešli sme dlhú cestu, pred kvalifikáciou nám veril málokto. Dokázali sme to tvrdou prácou s pomocou realizačného tímu na čele s Francescom Calzonom, ktorý dal mužstvu tvár. Proti každému tímu chceme hrať svoj štýl a nemeniť ho. To je základný kameň nášho úspechu. Kabína je dlhšie pokope, aj to je prínosné. Mužstvo na ihrisku lepšie pracuje, ako keď sa len spoznáva. Ako tím máme veľkú šancu, odohrali sme výborné zápasy proti silným súperom. Chceme sa prezentovať ako jednoliaty tím a spolu s fanúšikmi chceme ísť za naším snom."



Pekarík je spolu s Matúšom Berom a Lászlóom Bénesom v Nemecku aj počas klubovej sezóny. Hamburský stredopoliar Bénes vníma šampionát v krajine, v ktorej pôsobí, ako motiváciu navyše: "Uplynulé týždne v sezóne som videl, ako sa všetko chystá. Pre mňa je veľká motivácia byť tu v Nemecku, hral som na každom štadióne, kde budú zápasy Eura. Nemci milujú futbal, štadióny sú veľké a bude isto dobrá atmosféra. Veľmi sa na to teším."



Prvý zápas Slovákov je na programe v pondelok, vo Frankfurte nastúpia o 18.00 h proti favoritovi E-skupiny z Belgicka.