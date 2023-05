Slováci uzavrú boje v skupine proti Nórom, potrebujú tri body

Riga 21. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti potrebujú v utorok zvíťaziť vo svojom záverečnom zápase v B-skupine MS v Rige, ak si chcú udržať šancu na postup do štvrťfinále. V súboji proti Nórsku (11.20 SELČ) im udržanie nádeje zabezpečí iba triumf za tri body. V prípade úspechu by potom večer čakali na to, či zatiaľ stopercentní Švajčiari zdolajú v riadnom hracom čase Lotyšov (19.20 h). Akýkoľvek bodový zisk domácich nepustí Slovákov do vyraďovačky.



Slovenskí reprezentanti sa s Nórskom doteraz streli 35-krát, v 24 dueloch zvíťazili, v dvoch sa zrodila remíza a deväť duelov sa skončilo triumfom severanov. Celkové skóre je 126:69 v prospech SR.



Naposledy sa títo súperi stretli vlani v decembri na Vianočnom Kaufland Cupe v Bratislave, Slováci triumfovali 6:0 po góloch Lantošiho, Jedličku, Gernáta, Tamášiho, Čacha a Daňa. Na MS si obaja zahrali naposledy pred ôsmimi rokmi v Ostrave, Nóri vtedy zvíťazili 3:2.



Na šampionáte v Rige odohrali zverenci Tobiasa Johanssona doteraz päť zápasov. Prehrali s Kazachstanom 3:4 po nájazdoch, so Švajčiarskom 0:3, s Lotyšskom 1:2 a s Českom 0:2. Zdolali len Slovincov (1:0). V piatich zápasoch strelili dokopyn len päť gólov. "My budeme určovať tempo hry, nemôžeme sa prispôsobiť súperovi. Musíme dať na začiatku nejaké góly, aby sme sa upokojili a potom sa v priebehu zápasu netrápili," povedal pre TASR obranca František Gajdoš.



Aj ďalší zadák Mário Grman verí, že slovenskí hokejisti zlomia súpera čo najskôr: "My si spravíme ešte rozbor v deň zápasu, ale musíme hrať ten hokej, ktorý sme hrali na začiatku turnaja. Musíme sa presadiť gólovo čo najskôr, aby sme potom nebojovali sami so sebou."