Slováci v Belgicku o udržanie teoretickej šance na postup

Nominácia Slovenska na zápasy kvalifikácie MS 2023 proti Belgicku (30. júna) a Lotyšsku (3. júla):



hráči: David Abrhám, Martin Bachan, Boris Bojanovský, Šimon Krajčovič (všetci Patrioti Levice), Marek Doležaj (Iraklis BC/Gréc.), Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Michael Fusek (Inter Bratislava), Tomáš Pavelka (Palmer Alma Mediterránea Palma/Šp.), Dávid Novák (BA Nymburk/ČR), Lukáš Bolek (BKM Lučenec), Samuel Volárik (BC Komárno), Dalibor Hlivák (Spišskí Rytieri), Šimon Turza (Iskra Svit)

realizačný tím: Oleg Meleščenko - hlavný tréner, Michal Madzin, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - manažér tímu, Michal Ondruš - generálny manažér, Jakub Chudý - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, MUDr. Richard Demovič – lekár



Program A-skupiny kvalifikácie MS 2023:



Štvrtok 30. júna



18.30 h: Lotyšsko – Srbsko (Riga)

20.30 h: Belgicko – SLOVENSKO (Mons)



Nedeľa 3. júla



18.00 h: SLOVENSKO – Lotyšsko (Levice)

21.00 h: Srbsko – Lotyšsko (Niš)



Tabuľka A-skupiny:



1. Srbsko 4 3 1 316:299 7 – postup do 2. kola

2. Lotyšsko 4 3 1 316:303 7 – postup do 2. kola

3. Belgicko 4 2 2 284:260 6

4. SLOVENSKO 4 0 4 257:311 4

Bratislava 29. júna (TASR) – Získať prvé víťazstvo a udržať si aspoň teoretickú šancu na postup. To sú ciele, s ktorými cestujú basketbalisti Slovenska na predposledné vystúpenie v A-skupine kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 do Belgicka (štvrtok 30. júna o 20.30 h). Družstvo trénera Olega Meleščenka má za sebou dobrú prípravu, podčiarknutú solídnymi výkonmi na medzinárodnom turnaji v Portugalsku.Ústrednou témou letného asociačného tímu bola najmä citeľná obmena tímu, v porovnaní s februárovými a novembrovými stretnutiami. Z rôznych dôvodov chýbajú najmä reprezentační lídri Vladimír Brodziansky, Mário Ihring a Richard Körner. Ťarcha zodpovednosti sa tak preniesla na iných, ako je napríklad rozohrávač Šimon Krajčovič: „.“Pri dirigovaní slovenskej hry mu bude sekundovať Dalibor Hlivák, v reprezentačnom drese je opäť po troch rokoch. „,“ zhodnotil pre TASR prípravu hráč Spišských Rytierov.Mimo tréningového procesu v Leviciach a Bratislave sa predstavili Slováci v rámci prípravy aj na medzinárodnom turnaji v Portugalsku. Výberu sa podarilo zdolať domácu reprezentáciu (80:73), nevydarený druhý polčas ho napokon stál úspech proti Ukrajine (61:75). „“ myslí si Krajčovič.Zverenci trénera Olega Meleščenka predviedli dva sympatické výkony, ktoré môžu byť povzbudením pred záverečnými duelmi kvalifikácie MS 2023. „“ poskytol Hlivák svoj pohľad na slovenské vystúpenia v Portugalsku.Slováci sú v A-skupine na poslednom mieste s bilanciou 0-4, ich postupové šance sú už skôr v rovine divokých teórií. Oživiť ich môžu triumfom v Belgicku, svojho súpera však musia zdolať minimálne o 27 bodov a zároveň dúfať v priaznivý výsledok stretnutia Lotyšska so Srbskom. „,“ prezradil Krajčovič.Jedno je isté, Slovensko sa pokúsi konečne vymazať nulu z kolónky víťazstiev. Ak by sa aj postupová nádej vo štvrtok večer rozplynula, tak v lete čaká družstvo ešte začiatok predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. „,“ dodal na záver Hlivák.Oba slovenské zápasy v rámci kvalifikácie MS 2023 odvysiela v priamom prenose športová televízia RTVS: Šport.