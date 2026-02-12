< sekcia Šport
Slováci nastúpia v C-divízii proti Kazachstanu, Faerčanom a Moldavsku
V uplynulej edícii (ročník 2024/2025) obsadilo Slovensko 3. miesto v skupine C1 za Švédskom a v play off o postup nestačilo na Slovincov.
Autor TASR
Brusel 12. februára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa v 3. skupine C-divízie Ligy národov 2026/2027 stretne s Kazachstanom, Faerskými Ostrovmi a Moldavskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Bruseli, v ktorom figurovala v druhom výkonnostnom koši svojej divízie spolu s Fínskom, Bulharskom a Arménskom. Na týchto súperov v štvorčlennej skupine tak s určitosťou nemohla naraziť.
Nový ročník LN odštartuje zápasmi prvého kola 24.-26. septembra tohto roka, 2. kolo sa uskutoční 27.-29. septembra a tento asociačný termín bude trvať až do októbra. V jeho priebehu prebehne aj tretie (30.9.-3.10.) a štvrté kolo (4.10.-6.10.). Záverečné dve série duelov sú na programe od 12. do 17. novembra. Víťazi skupín si zabezpečia priamy postup, tímy na posledných miestach zostúpia o divíziu nižšie. V play off sa po odohratí zápasov skupinovej fázy stretnú tímy na druhých miestach B-divízie v dvojzápase s mužstvami na tretích priečkach A-divízie. Víťazi A-divízie postúpia na finálový turnaj vo formáte Final Four, ktorý sa uskutoční od 9. do 13. júna 2027.
V play off na seba narazia tímy na tretích miestach "béčka" a na druhých miestach "céčka". Dva tímy spomedzi najhorších tímov zo štvrtých miest v C-divízii zostúpia o divíziu nižšie, naopak, dva najlepšie tímy z D-divízie sa presunú o divíziu vyššie. Zvyšné dva tímy zo štvrtých miest C-divízie sa stretnú v play off s dvojicou tímov z druhých miest z "déčka" (D-divízia má 6 tímov rozdelených do dvoch trojčlenných skupín).
hracie termíny:
1. kolo: 24.-26. septembra 2026
2. kolo: 27.-29. septembra 2026
3. kolo: 30. septembra-3. októbra 2026
4. kolo: 4.-6. októbra 2026
5. kolo: 12.-14. novembra 2026
6. kolo: 15.-17. novembra 2026
štvrťfinále A-divízie a play off B-C divízie - 1. zápasy: 25.-27. marca 2027
štvrťfinále A-divízie a play off B-C divízie - odvety: 28.-30. marca 2027
finálový turnaj: 9.-13. júna 2027
play off D-divízie - 1. zápasy: 23.-25. marca 2028
play off D-divízie - odvety: 26.-28. marca 2028
