Slováci odohrajú zápas v Chorvátsku už bez postupového tlaku

Program H-skupiny:



pondelok 11. októbra /v SELČ/:



18.00 Cyprus - Malta /Larnaka, rozhodca: Higler (Hol.)/



20.45 Chorvátsko - SLOVENSKO /Osijek, rozhodcovia: Ovidiu Hategan - Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (všetci Rum.)/



20.45 Slovinsko - Rusko /Maribor, rozhodca: Dias (Port.)/



Tabuľka:



1. Chorvátsko 7 5 1 1 11:1 16

2. Rusko 7 5 1 1 11:4 16

3. Slovinsko 7 3 1 3 8:7 10

4. SLOVENSKO 7 2 3 2 7:6 9

5. Malta 7 1 1 5 6:15 4

6. Cyprus 7 1 1 5 1:11 4

Bratislava 10. októbra (TASR) - Už tri kolá pred koncom kvalifikácie MS 2022 sú šance slovenskej futbalovej reprezentácie na postup prakticky nulové. Po piatkovej prehre 0:1 v Rusku sa už v pondelok predstaví na pôde ďalšieho favorita a lídra H-skupiny Chorvátska, pričom proti úradujúcemu vicemajstrovi sveta sa pokúsi obstáť so cťou.Slováci po prehre v Kazani stratili reálnu šancu obsadiť niektoré z prvých dvoch miest v tabuľke, na ktoré strácajú sedem bodov, pričom každý tím ich môže získať už len deväť. Hoci ich výkon nebol zlý, ukazuje sa, že efektivita je pre nich dlhodobý problém, ktorý im neumožňuje zvládať kľúčové zápasy. "" povedal tréner SR Štefan Tarkovič, ktorého tím klesol o bod za Slovinsko na štvrtú priečku v tabuľke.V septembri na Tehelnom poli jeho zverenci dokázali s Chorvátskom odohrať vyrovnanú partiu, no napokon prehrali 0:1 po góle Marcela Brozoviča zo záveru stretnutia. V Osijeku budú domáci jasnými favoritmi, k čomu ich predurčuje nielen kvalita kádra, ale aj súčasné rozpoloženie po výhre 3:0 na Cypre. Po nej majú Chorváti postup na MS do Kataru vo vlastných rukách. Pri rovnosti bodov majú o tri góly lepšie skóre ako Rusi, prijateľnejší žreb a výhodu domáceho prostredia v záverečnom kvalifikačnom vystúpení práve proti "".Chorváti neinkasovali v tejto kvalifikácii už v šiestom zápase za sebou, ich šnúra bez gólu trvá vyše 600 minút. "" citoval trénera Zlatka Daliča portál jutarnji.hr. Strelec tretieho gólu Chorvátov Marko Livaja pred zápasom so Slovenskom uviedol: "Zápas na 17-tisícovom štadióne Gradski Vrt v Osijeku má úvodný výkop v pondelok o 20.45 h, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. V úlohe hlavného rozhodcu sa predstaví Rumun Ovidiu Hategan, ktorému budú pomáhať asistenti Radu Ghinguleac a Mircea Mihail Grigoriu.Slováci po stretnutí v Chorvátsku nastúpia 11. novembra v Trnave proti Slovinsku a o tri dni neskôr ukončia kvalifikáciu na Malte.