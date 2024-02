Slováci v Číne prehrali s Fínskom 4:5, Berky: Bojovný duel

Hlas po stretnutí /zdroj: Futsal Slovakia/:



Marián Berky, tréner SR: "Dnešný duel bol veľmi bojovný. Súper hral agresívne a aj my sme museli pridať v pohybe a aktivite. Do zápasu sme nevstúpili dobre, hrali sme laxne. Prehrávali sme 0:2, podarilo sa nám vyrovnať, no do druhého polčasu sme vstúpili opäť zle. Dostali sme dva góly zo štandardiek. Nezlomili sme sa, dali sme krásne góly a vyrovnali na 4:4. Chceli sme vyhrať turnaj, išli sme do power play, urobili chybu a dostali gól do prázdnej bránky. Turnaj mal veľmi dobrú organizáciu, naša účasť tu splnila svoj účel. Odohrali sme tri kvalitné zápasy vo vysokom tempe."







medzinárodný turnaj v Jü-line:



Fínsko - Slovensko 5:4 (2:1)



Jü-lin 4. februára (TASR) - Slovenskí futsalisti prehrali v nedeľnom stretnutí na medzinárodnom turnaji v čínskom Jü-line s Fínskom 4:5. Po remíze s Českom 2:2 a triumfe nad Čínou 5:3 si tak na turnaji pripísali prvý nezdar. Na podujatí získali štyri body.