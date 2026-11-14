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Slováci v ďalšom dueli 2. fázy zdolali Lichtenštajnsko 7:0

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kvalifikácia na turnaj v susednom Česku sa prvýkrát hrá v novom formáte, ktorý pozostáva z troch kôl.

Autor TASR
,aktualizované 
Manavgat 14. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zdolali na turnaji 2. fázy kvalifikácie na budúcoročné ME Lichtenštajnsko 7:0. V 3. skupine Ligy B, ktorú hostí turecké mesto Manavgat, predtým podľahli domácim rovesníkom 1:3. Na konte tak majú rovnaký počet bodov ako Turci a Estónci, pričom tieto tímy si v sobotu zmerali sily od 14.00 h. Do Ligy A na záverečné kvalifikačné kolo postúpi len víťaz skupiny.

Kvalifikácia na turnaj v susednom Česku sa prvýkrát hrá v novom formáte, ktorý pozostáva z troch kôl. Všetkých 54 tímov, vrátane hostiteľskej krajiny, najprv rozdelili do Ligy A (28 krajín) a Ligy B (zvyšní účastníci). Slováci vyhrali v rámci prvého kola len raz a za Bieloruskom obsadili druhé miesto, čo pre nich znamenalo pokračovanie v Lige B. V 2. kole sú krajiny opäť rozdelené a víťazi siedmich skupín v Lige B sa v záverečnom kole pripoja ku krajinám v Lige A. Na jar 2027 následne 28 tímov zabojuje o postup na šampionát. K Česku, ktoré má už ako organizátor istú miestenku, sa pripojí sedem víťazov skupín.



druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov 2027

Liga B - 3. skupina (Manavgat, Tur.):

SLOVENSKO – Lichtenštajnsko 7:0 (6:0)

Góly: 2. a 41. Kendera, 13. a 26. Novák, 22. Treplan, 39. Mateáš, 75. Baláž



ďalší program SR:

17. novembra, 11.00 h: SLOVENSKO – Estónsko



prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov 2027:

5. skupina (Ta' Qali/Malta):

SLOVENSKO - Holandsko 4:2 (1:0)

Góly: 8., 84 a 87. Lembakoali (tretí z 11 m), 54. Šubert - 55. Vis, 68. Grootfaam, ČK: 59. Owolabi, 90+2. Hak obaja po druhej ŽK a obaja Holandsko

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