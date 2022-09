Slováci v DC favoritom, Trifu tvrdí, že absencia Poláška môže zavážiť

Na snímke kapitán tímu Rumunska Gabriel Trifu počas tlačovej konferencie pred zápasom 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Rumunsko v Bratislave 14. septembra 2022. Foto: TASR - Pavel Naubauer

Bratislava 14. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti nastúpia na zápas I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Rumunsku v pozícii favorita. Kapitán Tibor Tóth môže 16.-17. septembra na antuke v bratislavskom NTC počítať aj s Jozefom Kovalíkom. Ten ukázal na minulotýždňovom challengeri v rakúskom Tullne skvelú formu a tešil sa zo zisku šiestej trofeje.Kovalík nahradil v nominácii Filipa Horanského a pripojil sa tak k Alexovi Molčanovi, Norbertovi Gombosovi, Lukášovi Kleinovi a Igorovi Zelenayovi.uviedol Tóth na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Podľa vlastných slov čakal so záverečnou nomináciou do challengera v Rakúsku, ktorý sa taktiež hral na antuke.dodal Tóth pre TASR.Rumuni prišli do dejiska v nedeľu a kapitán Gabriel Trifu postaví proti Slovensku zväčša mladých hráčov. Najvyššie postavený je Nicholas David Ionel, ktorému patrí v rebríčku ATP 283. pozícia.uviedol na adresu 19-ročného hráča Tóth.Slovákom bude chýbať deblový špecialista Filip Polášek, ktorý vynechal pre zdravotné problémy aj tohtoročný US Open. Do štvorhry pravdepodobne nastúpia Zelenay s Kleinom. Ako miernu výhodu pre svoj tím to vníma rumunský kapitán Trifu, ktorý bol súčasťou deblového tandemu v roku 2002 v baráži o účasť vo svetovej skupine. Rumuni vtedy vyhrali v Prešove 4:1.uviedol rumunský kapitán pre TASR. Príchod Kovalíka však nevníma ako veľkú zmenu.doplnil rumunský kapitán, ktorého hráči absolvovali v predchádzajúcom období na antuke viac zápasov ako ich súperi.zdôraznil Trifu. Úvodné piatkové dvojhry sa začnú o 17.00 h. V sobotu od 14.00 h sú na programe štvorhra a záverečné single. Víťaz postúpi do budúcoročnej kvalifikácie o finálový turnaj 2023.