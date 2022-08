Slováci v decembri nastúpia proti USA, Fínom, Švajčiarom a Lotyšom

Zloženie skupín na juniorských MS 2023:



Edmonton 18. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odohrajú hlavnú fázu nasledujúceho juniorského svetového šampionátu v kanadskom Monctone. V základnej B-skupine budú ich súpermi USA, Fínsko, Švajčiarsko a Lotyšsko.V A-skupine, ktorej dejiskom bude Halifax, budú bojovať Kanada, Švédsko, Česko, Nemecko a Rakúsko. Zloženie skupín v stredu oznámili Kanadská hokejová federácia spolu s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF). Turnaj sa uskutoční v termíne 26. decembra až 5. januára 2023.Keďže na letnom dohrávanom šampionáte v Edmontone žiaden tím nevypadol, zloženie skupín určili organizátori vďaka rebríčku, ktorý zostavili na základe umiestnení desiatich účastníkov na uplynulých piatich MS. Súčasťou elitnej skupiny juniorských šampionátov zostáva Lotyšsko, ktoré nahradilo Rusko. IIHF pred niekoľkými mesiacmi vylúčila zbornú z dôvodu vojny na Ukrajine.Organizátori ďalej informujú, že v komunitných oblastiach provincií Nové Škótsko (Halifax) a New Brunswick (Moncton) sa odohrá ešte pred začiatkom turnaja minimálne desať prípravných zápasov. Slovenská juniorská reprezentácia by mala odletieť do Kanady približne v polovici decembra. Kompletný rozpis zápasov bude známy v nasledujúcich týždňoch, informoval web hockeyslovakia.sk.