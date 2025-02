Slováci sa predstavia v déčku s Anglickom, Írskom i Kazachstanom

zloženie skupín kvalifikácie ME 2027 do 21 rokov:



A-skupina: Španielsko, Rumunsko, Fínsko, Kosovo, Cyprus, San Maríno



B-skupina: Portugalsko, Česko, Bulharsko, Škótsko, Azerbajdžan, Gibraltár



C-skupina: Francúzsko, Švajčiarsko, Island, Faerské ostrovy, Luxembursko, Estónsko



D-skupina: Anglicko, Írsko, SLOVENSKO, Moldavsko, Kazachstan, Andorra



E-skupina: Taliansko, Poľsko, Švédsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Arménsko



F-skupina: Nemecko, Gruzínsko, Grécko, Severné Írsko, Lotyšsko, Malta



G-skupina: Holandsko, Nórsko, Slovinsko, Izrael, Bosna a Hercegovina



H-skupina: Ukrajina, Chorvátsko, Maďarsko, Turecko, Litva



I-skupina: Dánsko, Belgicko, Rakúsko, Wales, Bielorusko

termíny kvalifikácie ME 2027 hráčov do 21 rokov:



17. – 25. marca 2025



2. – 10. júna 2025



1. – 9. septembra 2025



6. – 14. októbra 2025



10. – 18. novembra 2025



23. – 31. marca 2026



21. septembra – 6. októbra 2026



Barážové dvojzápasy následne prebehnú v termíne od 9. do 17. novembra 2026.

Nyon 6. februára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2027 stretne v D-skupine s Anglickom, Írskom, Moldavskom, Kazachstanom a Andorrou. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo švajčiarskom Nyone.Šampionát o dva roky zorganizuje spoločne Albánsko a Srbsko. Definitíva o dejisku záverečného turnaja ME do 21 rokov 2027 pritom padla len v utorok 4. februára na zasadnutí exekutívy Európskej futbalovej únie (UEFA). Do kvalifikácie sa zapojí 51 členských federácií, "sokolíkov" ťahali počas žrebu z tretieho výkonnostného koša.UEFA rozdelila 51 reprezentácií do šiestich výkonnostných košov. V prvom až piatom výkonnostnom koši bolo po deväť krajín, vo výkonnostne najslabšom šiestom koši zostávajúci poltucet. Kritériom pre rozdelenie do výkonnostných košov bol dosiahnutý koeficient vypočítaný na základe výsledkov z uplynulých troch cyklov majstrovstiev Európy do 21 rokov (teda ME 2021, 2023 a 2025). Do úvahy sa brali výsledky nielen z kvalifikácie, ale aj zo zápasov baráže o postup na ME a záverečného turnaja európskeho šampionátu s výnimkou cyklu ME 2025.Žreb určil zloženie deviatich kvalifikačných skupín. V šiestich je šesť tímov, zvyšné tri kvalifikačné skupiny pozostávajú z piatich účastníkov. Každá reprezentácia odohrá v rámci kvalifikácie jeden zápas doma a jeden zápas vonku proti každému súperovi zo svojej skupiny. Deviati víťazi kvalifikačných skupín a najlepší tím z druhých miest po skončení kvalifikácie postúpia priamo na ME 2027. Zvyšných osem tímov z druhých miest kvalifikačných skupín následne odohrá baráž formou dvojzápasu doma – vonku proti jednému zo súperov. Z baráže vzíde zostávajúca štvorica postupujúcich.Kvalifikačné zápasy sa odohrajú počas oficiálnych reprezentačných prestávok, ktoré sú určené Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA).