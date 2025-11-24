< sekcia Šport
Slováci podľahli v B-divízii Holandsku, ženy zdolali Anglicko
Slovákov čakal podvečer súboj proti Belgicku, ktoré má bilanciu 3-0 a je na čele tabuľky.
Autor TASR,aktualizované
Lahti 24. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu prehrali oba pondelňajšie zápasy na majstrovstvách Európy B-divízie vo fínskom Lahti. V dopoludňajšom programe podľahli výberu Holandska 4:6 a večer aj lídrovi tabuľky Belgicku 2:12. Po štyroch dueloch majú na konte jedno víťazstvo a tri prehry. Slovákov v utorok čaká súboj proti Írsku.
Prvé víťazstvo si vo svojom štvrtom dueli na šampionáte pripísala slovenská ženská reprezentácia. V pondelok si poradila s Anglickom 8:4 a v utorok nastúpi proti Poľsku.
curling - B-divízia ME v Lahti
muži:
Holandsko - Slovensko 6:4
Slovensko - Belgicko 2:12
ženy:
Anglicko - Slovensko 4:8
Prvé víťazstvo si vo svojom štvrtom dueli na šampionáte pripísala slovenská ženská reprezentácia. V pondelok si poradila s Anglickom 8:4 a v utorok nastúpi proti Poľsku.
curling - B-divízia ME v Lahti
muži:
Holandsko - Slovensko 6:4
Slovensko - Belgicko 2:12
ženy:
Anglicko - Slovensko 4:8