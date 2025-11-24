Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci podľahli v B-divízii Holandsku, ženy zdolali Anglicko

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovákov čakal podvečer súboj proti Belgicku, ktoré má bilanciu 3-0 a je na čele tabuľky.

Autor TASR
Lahti 24. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu prehrali oba pondelňajšie zápasy na majstrovstvách Európy B-divízie vo fínskom Lahti. V dopoludňajšom programe podľahli výberu Holandska 4:6 a večer aj lídrovi tabuľky Belgicku 2:12. Po štyroch dueloch majú na konte jedno víťazstvo a tri prehry. Slovákov v utorok čaká súboj proti Írsku.

Prvé víťazstvo si vo svojom štvrtom dueli na šampionáte pripísala slovenská ženská reprezentácia. V pondelok si poradila s Anglickom 8:4 a v utorok nastúpi proti Poľsku.



curling - B-divízia ME v Lahti

muži:

Holandsko - Slovensko 6:4

Slovensko - Belgicko 2:12



ženy:

Anglicko - Slovensko 4:8
