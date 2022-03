Slováci v dvoch súťažiach, domáci tanečníci o piaty titul

Program MS v krasokorčuľovaní:



streda 23. marca:



11.10 krátky program žien

18.30 krátky program športových dvojíc



štvrtok 24. marca:



11.15 krátky program mužov /HAGARA/

18.22 voľné jazdy športových dvojíc



piatok 25. marca:



11.00 rytmické tance /PUCHEROVÁ-LYSAK/

18.00 voľné jazdy žien



sobota 26. marca:



10.55 voľné jazdy mužov /HAGARA?/

17.05 voľné tance /PUCHEROVÁ-LYSAK?/

Montpellier 22. marca (TASR) - Na majstrovstvách sveta vo francúzskom Montpellieri bude mať slovenské krasokorčuľovanie zastúpenie v dvoch súťažiach. Adam Hagara sa predstaví medzi sólistami, súťaž tanečných párov obsadia Mária Sofia Pucherová s Nikitom Lysakom.Pre 15-ročného Hagaru to bude premiérové vystúpenie na MS, rovnako prvýkrát okúsia atmosféru svetového šampionátu aj 19-ročná Pucherová a jej o tri roky starší partner, ktorý je rodák z Ruska. Na januárových ME v estónskom Tallinne obsadili slovenskí tanečníci 23. priečku, Hagara bol v mužskej súťaži 25. a tesne mu ušiel postup do voľných jázd.Pozornosť v súťaži sólistov najviac púta dvojica Japoncov - strieborný medailista zo ZOH 2022 Juma Kagijama a jeho bronzový krajan z Pekingu Šoma Uno sú najväčší adepti na zlato. Zálusk na celkový triumf si však robia aj ich súperi a to predovšetkým Kórejčan Junhwan Cha, víťaz majstrovstiev štyroch kontinentov, či Američan Vincent Zhou.Japonka Kaori Sakamotová je držiteľkou ženského sezónneho maxima 233,13 bodu a do Montpellieru prichádza ako najväčšia favoritka na zisk titulu. Okrem bronzovej medailistky z hier v Pekingu budú mať medailové ambície aj jej krajanka Wakaba Higučiová, Kórejčanka Young You, Američanka Alysa Liuová či Belgičanka Loena Hendrickxová.Súťaž tanečných párov má jasných favoritov vo francúzskej dvojici Gabriella Papadakisová, Guillaume Cizeron. Na domácom ľade v deviatom najväčšom francúzskom meste sa úradujúci olympijskí šampióni pokúsia o zisk piateho titulu majstrov sveta. Ich najväčšími konkurentmi by mali byť Američania Madison Hubbellová a Zachary Donohue, resp. Madison Chocková s Evanom Batesom. Vysoké ambície majú aj kanadskí tanečníci Piper Gillesová a Paul Poirier.Šampionát sa začína v stredu krátkym programom žien a športových dvojíc, vyvrcholí v nedeľu voľnými jazdami mužov a voľnými tancami. Prihlásených je 163 krasokorčuliarov z 38 krajín.