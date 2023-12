SR čaká ostrá premiéra proti Belgicku, Nemci začnú so Škótskom

ME 2024 - základné skupiny:



A-skupina



1. Nemecko



2. Škótsko



3. Maďarsko



4. Švajčiarsko





B-skupina



1. Španielsko



2. Chorvátsko



3. Taliansko



4. Albánsko





C-skupina



1. Slovinsko



2. Dánsko



3. Srbsko



4. Anglicko





D-skupina



1. víťaz play off A-vetvy



2. Holandsko



3. Rakúsko



4. Francúzsko





E-skupina



1. Belgicko



2. SLOVENSKO



3. Rumunsko



4. víťaz play of B-vetvy





F-skupina



1. Turecko



2. víťaz play off C-vetvy



3. Portugalsko



4. Česko

Vizitky súperov Slovenska v E-skupine ME 2024:



BELGICKO



Riadiaci orgán: Kráľovský belgický futbalový zväz



Prezývka: červení diabli



Tréner: Domenico Tedesco



Kapitán mužstva: Kevin De Bruyne



Najviac reprezentačných zápasov: Jan Vertonghen (153)



Najviac reprezentačných gólov: Romelu Lukaku (83)



Umiestnenie v rebríčku FIFA: 4. miesto (k 30. novembru 2023)



Postup na ME 2024: 1. miesto v F-skupine



Bilancia vzájomných zápasov (z pohľadu Slovenska): 0 víťazstiev, 2 remízy, 1 prehra (skóre 3:4)





RUMUNSKO



Riadiaci orgán: Rumunská futbalová federácia



Prezývka: trikolóroví



Tréner: Edward Iordanescu



Kapitán mužstva: Nicolae Stanciu



Najviac reprezentačných zápasov: Dorinel Munteanu (134)



Najviac reprezentačných gólov: Adrian Mutu, Gheorghe Hagi (35)



Umiestnenie v rebríčku FIFA: 43. miesto (k 30. novembru 2023)



Postup na ME 2024: 1. miesto v I-skupine



Bilancia vzájomných zápasov (z pohľadu Slovenska): 1 víťazstvo, 5 remíz, 5 prehier (skóre 12:20)&

Hamburg 2. decembra (TASR) - Slovenskí futbalisti sa na majstrovstvách Európy 2024 v Nemecku stretnú v základnej E-skupine s Belgickom, víťazom play off B-vetvy a Rumunskom. Prvý duel odohrajú zverenci trénera Francesca Calzonu s Belgickom vo Frankfurte (pondelok, 17. júna), ďalší ich čaká v Düsseldorfe (piatok, 21. júna) a s Rumunskom sa stretnú vo Frankfurte (streda, 26. júna). Rozhodol o tom sobotňajší žreb finálového turnaja EURO 2024 v Hamburgu, ktorý je taktiež jedno z dejísk.V otváracom zápase XVII. kontinentálneho šampionátu sa stretne organizátor Nemecko so Škótskom v piatok 14. júna v mníchovskej Allianz Aréne. V A-skupine ich čaká aj Maďarsko a Švajčiarsko. Samotný žreb bol v réžii jedenástich futbalových legiend z predošlých šampionátov. SR sa na turnaj prebojovala z 2. miesta kvalifikačnej J-skupiny, ktorú vyhralo suverénne Portugalsko. To má na konte jeden európsky titul z ME 2016 vo Francúzsku.Slovenskú reprezentáciu ťahali z tretieho výkonnostného koša. V ňom boli aj Holandsko, Škótsko, Chorvátsko, Slovinsko a Česko. Tí teda automaticky nepripadali do úvahy ako súperi Slovenska v skupine. Daná bola pozícia A1 pre usporiadateľa, rekordného kontinentálneho šampióna Nemecka (1972, 1980, 1996).Na EURO 2024 je spolu šesť základných skupín (A-F), do osemfinále sa prebojujú prví dvaja z každej a štyri najlepšie tímy z tretích miest. Od osemfinále sa hrá vyraďovacím systémom na jeden zápas.Finálový turnaj sa začína v piatok 14. júna o 21.00 h otváracím súbojom v Allianz Arene, finále je na programe presne o mesiac 14. júla na Olympijskom štadióne v Berlíne. Stretnutia majstrovstiev starého kontinentu bude hostiť celkovo desať štadiónov v desiatich mestách (Berlín, Mníchov, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Kolín, Lipsko).Slovákov žrebovali do kvalifikácie na ME 2024 z piateho výkonnostného koša, v šesťčlennej skupine bolo nižšie iba Lichtenštajnsko. Pod vedením nového trénera však stratili v celom priebehu len osem bodov a podľahli iba suverénnym Portugalcom. O druhú postupovú priečku bojovali na diaľku s Luxemburskom a miestenku na záverečnom turnaji si zaistili prvýkrát na domácej pôde. Na Tehelnom poli zdolali Island 4:2 a pred severským súperom i Luxemburčanmi si vytvorili nedosiahnuteľný náskok. Slováci môžu na ME naraziť práve na Islanďanov, ktorí hrajú semifinále play off proti Izraelu. Víťaz narazí na lepšieho z dvojice Ukrajina a Bosna a Hercegovina. Tá účinkovala taktiež v kvalifikačnom "".Slovákov čaká s Belgičanmi prvý súťažný zápas v ére samostatnosti. S týmto súperom sa stretli doposiaľ trikrát len v príprave, naposledy vo februári 2013, keď prehrali 1:2. S Rumunskom to bude deviate vzájomné stretnutie, šieste súťažné a prvé od prípravného duelu v auguste 2013 (1:1).Na žrebe reprezentovala Slovensko dvanásťčlenná delegácia v zložení prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik, generálny sekretár SFZ Peter Palenčík, viceprezident pre reprezentácie Karol Belaník, za A-tím tréner Francesco Calzona, manažér Marek Hamšík, technický vedúci Jakub Kojnok, tlmočník Pavol Farkaš, mediálna manažérka Monika Jurigová, riaditeľka medzinárodného a organizačného úseku Lenka Gazdíková. K výprave sa pripojili aj ďalší členovia trénerského štábu Gianluca Segarelli, Simone Bonomi a Alessandro Bulfoni.Takzvaná "" sa podľa očakávaní utvorila okolo úradujúcich majstrov z Talianska. Tí boli v dôsledku nevýraznej kvalifikácie až vo štvrtom koši a v B-skupine sú spolu s trojnásobnými majstrami Španielmi, vicemajstrami sveta 2018 Chorvátmi a šťukou kvalifikácie Albánskom.