Slováci v generálke na EURO 6. júna proti Rakúsku

Bratislava 22. januára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia odohrá krátko pred odletom na záverečný turnaj EURO 2020 prípravný zápas s Rakúskom. Termín generálky na kontinentálny šampionát je naplánovaný na 6. júna 2021, zápas sa odohrá na pôde súpera. Dejisko stretnutia a čas výkopu nie sú v tejto chvíli ešte známe. Informoval o tom v piatok oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Zverenci trénera Štefana Tarkoviča odohrajú duel s ďalším účastníkom ME z Rakúska v nedeľu 6. júna, osem dní pred prvým zápasom na EURO 2020. Už 14. júna nastúpia v Dubline v zápase E-skupiny proti Poľsku. Rakúšania sa predstavia na turnaji v prvom vystúpení o deň skôr (13. júna) v Bukurešti proti Severnému Macedónsku.



Slovenská futbalová reprezentácia odohrala v doterajšej histórii s Rakúskom štyri vzájomné stretnutia s bilanciou 1 výhra, 2 remízy a 1 prehra. Na domácej pôde Slováci hostili Rakúsko 31. marca 2004 v Bratislave (1:1), trikrát sa hralo na pôde súpera, v Grazi (0:2), Klagenfurte (2:1), v doteraz poslednom vzájomnom meraní síl sa zrodila 15. novembra 2016 vo Viedni bezgólová remíza 0:0.



Zápas vo viedenskom Prátri bol jubilejný päťdesiaty pre Tomáša Hubočana, ktorému vtedajší kouč Ján Kozák zveril kapitánsku pásku, reprezentačný debut si odkrútila dvojica Albert Rusnák – Stanislav Lobotka. Okrem nich do súboja proti Rakúsku zasiahli Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Jakub Holúbek, Ján Greguš, Patrik Hrošovský, Vladimír Weiss ml., Matúš Bero a Michal Ďuriš.



Pamätníkmi doteraz jediného víťazstva 2:1 nad Rakúšanmi z augusta 2011 v Klagenfurte sú Marek Hamšík, Peter Pekarík, Vladimír Weiss ml., Tomáš Hubočan, premiérový reprezentačný gól zaznamenal pred takmer desiatimi rokmi do siete Rakúska Juraj Kucka.