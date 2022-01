Slováci v hádzanej prehrali s Ruskom 27:36, nepostúpili do ďalšej fázy

F-skupina (Košice):



Slovensko - Rusko 27:36 (9:19)



Zostava a góly SR: Žernovič, Paul - T. Urban 7, Hruščák, Slaninka 2, Ďuriš, Prokop 8, Péchy 1, Rábek 2, Hniďák 2, Kalafut, Smetánka 3, Briatka 1, Mikita, Macháč, Potisk 1. Najviac gólov Ruska: Kosorotov 7/2, Andrejev a Kamenev po 5. Rozhodovali: Hansen, Madsen (obaja Dán.), vylúčenia: 4:0, 7m hody: 0/0 - 3/2, 1290 divákov

Hlasy po zápase:

Peter Kukučka, tréner SR: "Rusi dnes vyhrali úplne zaslúžene a ja im gratulujem. My sme úplne vybuchli v prvom polčase, mali sme až prílišný rešpekt pred súperom a vážnosťou duelu a kopili sme chybu za chybou. Som rád, že v druhom sme sa zdvihli a vyhrali ho, aj keď Rusi už mali nahraté a prestriedali. V zápase sme vôbec nepomohli brankárom, obrana bola katastrofálna. Mali sme na turnaji iné ciele a iné sny a neviem, či chlapcom zväzovala ruky nutnosť vyhrať o šesť gólov alebo v čom bol problém, no súper bol dnes jednoducho lepší."



Marián Žernovič, brankár SR: "Rusi boli od prvej minúty lepší úplne vo všetkom. Rozoberali nás v obrane, ich brankár nás mal načítaných. Mali sme sen zdolať Rusov, ale prvý polčas nás schladil. Rusi hrali uvoľnene, mali náskok a my sme mali akoby zviazané ruky. Bol to z našej strany diametrálne odlišný výkon ako v prvom a druhom zápase. Po polčase sme si povedali, že už nemáme čo stratiť. Nezabalili sme to, v druhom sme bojovali a aj sme ho tesne vyhrali."



Jakub Prokop, spojka SR: "Chceli sme, aby nám diváci zatlieskali po každom zápase a aby sme vždy hrali naplno od prvej do šesťdesiatej minúty. V tomto zápase to tak nebolo, najmä v prvom polčase. Osobne si myslím, že sme cítili ťarchu zvíťaziť o šesť gólov. Nikto nepočítal s tým, že Rusi vyhrajú nad Nórskom. Počítali sme s tým, že Nóri si to postrážia."

tabuľka:

1. Rusko 3 3 0 0 88:76 6 - istý postup



2. Nórsko 2 1 0 1 57:48 2



3. SLOVENSK0 3 1 0 2 83:97 2



4. Litva 2 0 0 2 53:60 0





ďalší program F-skupiny:



pondelok 17. januára:

20.30 Litva - Nórsko

Košice 17. januára (TASR) - Hádzanári Slovenska sa neprebojovali do hlavnej fázy na domácich ME. V pondelkovom rozhodujúcom dueli prehrali v košickej Steel Aréne s Ruskom jednoznačne 27:36 a v tabuľke F-skupiny nedosiahli na jedno z dvoch postupových miest. S účinkovaním na šampionáte sa rozlúčili, ich konečné umiestnenie bude známe po ukončení základnej fázy ME.Slováci potrebovali na istotu účasti v skupine hlavnej fázy v Bratislave zdolať Rusko o šesť gólov, ale v súboji s lídrom tabuľky vyhrávali iba raz a to hneď na začiatku (1:0). "Zborná" potvrdila fazónu z úvodných dvoch stretnutí a už v polčase mala k dobru desaťgólový náskok. V druhom si ho Rusi bez problémov postrážili a do štvrťfinálovej fázy postúpili ako víťazi skupiny, berú si so sebou aj dva body z duelu s Nórskom.Najlepším strelcom slovenského tímu bol Jakub Prokop, autor ôsmich gólov. Krídelník Tomáš Urban nastrieľal sedem a už je historicky najlepší strelec Slovákov na ME s 27 presnými zásahmi, keď v tabuľke predstihol súčasného asistenta trénera v reprezentácii Radoslava Antla (21).Slováci získali v troch stretnutiach základnej skupiny v Košiciach dva body, keď po vysokej prehre s Nórskom 25:35 zdolali v druhom vystúpení Litvu 31:26 a tešili sa zo svojho prvého triumfu na európskych šampionátoch.Súboje v F-skupine uzavrie večerný duel Litvy s Nórskom (20.30 h). Litva potrebuje na postup vyhrať v dueli s favorizovanými obhajcami bronzu aspoň o osem gólov.Hruščák z prvého útoku brankára Kirejeva ešte neprestrelil, ale o prvý gól sa v 2. minúte z ľavej strany postaral Prokop a domáci viedli 1:0. Rusi však vyrovnali a o chvíľu neskôr dostali aj možnosť presilovky, keď slovenský tím chybne striedal a chvíľu hral so siedmimi mužmi v poli. Súper početnú výhodu využil a v 7. minúte už otočil skóre na 4:2 vo svoj prospech. Až potom sa dvoma zákrokmi za sebou chytil v bránke Žernovič, no jeho spoluhráči boli v útoku málo efektívni a po inkasovanom góle na 3:7 z ruky Kornejeva si kouč Kukučka musel zobrať oddychový čas. Rusi sa však cez obranu domácich presadzovali naďalej až príliš ľahko a nič na tom nezmenil ani príchod Paula do bránky. Po päťgólovej šnúre viedol líder tabuľky v 21. minúte už o deväť gólov 15:6 a sen Slovákov o postupe sa definitívne rozplynul. Domácim nevychádzalo prakticky nič, takže v prestávke mali desaťgólové manko.Kornejev v prvom polčase v ruskej bránke žiaril s deviatimi zákrokmi, do druhého už za rozhodnutého stavu poslal ruský tréner na palubovku Gruška. Po troch minútach hry ho svojím premiérovým zásahom v zápase prekonal ako prvý Slaninka, ktorý skorigoval na 10:20. Obraz hry sa však nemenil, Rusi v košickej hale jednoznačne dominovali a po ďalšej sérii štyroch gólov za sebou viedli po zakončení Jermakova v 38. minúte už 24:10. Potom domáci zdvihli hlavy, ale to už stačilo iba na zníženie hrozivého rozdielu na 10 gólov - v 49. minúte to bolo 19:29 po zásahu slovenského topkanoniera na šampionáte Tomáša Urbana. Záver sa už dohrával bez zbytočnej nervozity v ofenzívnej fazóne a Rusi ľahko dokráčali k jasnému triumfu i prvenstvu v skupine. Slováci sa s turnajom rozlúčili gólom Urbana v poslednej minúte.