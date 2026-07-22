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Slováci v hliadkach K1 obsadili na MS 9. miesto, titul pre Slovincov
Slováci išli bezchybne, no nechávali medzi sebou príliš veľké medzery a ich jazda bola oproti konkurentom pomalšia.
Autor TASR
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Oklahoma City 21. júla (TASR) - Slovenskí kajakári obsadili deviate miesto v hliadkach K1 na MS vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City. Trio Martin Halčin, Adam Gonšenica a Dávid Skubík predviedlo v utorkovom finále čistú jazdu, ale na víťazných Slovincov stratilo až 5,19 sekundy. Striebro získali Švajčiari (+0,11), bronzoví skončili Rakúšania (+1,18).
Slováci išli bezchybne, no nechávali medzi sebou príliš veľké medzery a ich jazda bola oproti konkurentom pomalšia. Nedokázali tak napodobniť ženské kolegyne, ktoré v utorok vybojovali v hliadkach bronz. Obhajcovia titulu Francúzi skončili až na 17. mieste, keď dostali 50-sekundovú penalizáciu za chybný prejazd 16. bránky. Jury ho po pretekoch dlhšie preskúmavala, ale napokon trest nechala v platnosti. Nebyť penalizácie by Francúzi získali zlato.
Slováci išli bezchybne, no nechávali medzi sebou príliš veľké medzery a ich jazda bola oproti konkurentom pomalšia. Nedokázali tak napodobniť ženské kolegyne, ktoré v utorok vybojovali v hliadkach bronz. Obhajcovia titulu Francúzi skončili až na 17. mieste, keď dostali 50-sekundovú penalizáciu za chybný prejazd 16. bránky. Jury ho po pretekoch dlhšie preskúmavala, ale napokon trest nechala v platnosti. Nebyť penalizácie by Francúzi získali zlato.
MS vo vodnom slalome v Oklahoma City:
K1 muži hliadky - finále: 1. Slovinsko (Žiga Lin Hočevar, Lan Tominc, Peter Kauzer) 89,60 s (0), 2. Švajčiarsko (Martin Dougoud, Jan Rohrer, Gelindo Chiarello) +0,11 (0), 3. Rakúsko (Felix Oschmautz, Mario Leitner, Max Steinbrenner) +1,18 (0), 4. Poľsko +1,33 (4), 5. Veľká Británia +1,38 (0), 6. Česko +1,42 (2), 7. Japonsko +2,65 (0), 8. Nemecko +5,00 (4), 9. SLOVENSKO (Martin Halčin, Adam Gonšenica, Dávid Skubík) +5,19 (0), 10. USA +5,49 (0)
K1 muži hliadky - finále: 1. Slovinsko (Žiga Lin Hočevar, Lan Tominc, Peter Kauzer) 89,60 s (0), 2. Švajčiarsko (Martin Dougoud, Jan Rohrer, Gelindo Chiarello) +0,11 (0), 3. Rakúsko (Felix Oschmautz, Mario Leitner, Max Steinbrenner) +1,18 (0), 4. Poľsko +1,33 (4), 5. Veľká Británia +1,38 (0), 6. Česko +1,42 (2), 7. Japonsko +2,65 (0), 8. Nemecko +5,00 (4), 9. SLOVENSKO (Martin Halčin, Adam Gonšenica, Dávid Skubík) +5,19 (0), 10. USA +5,49 (0)