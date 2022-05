Slováci v júni bez Hancka, Tarkovič: Sme favorit skupiny

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na stretnutia 3. skupiny C-divízie Ligy národov Bielorusko - Slovensko (3. júna o 20.45 v Novom Sade), Slovensko - Kazachstan (6. júna o 20.45 v Trnave), Azerbajdžan - Slovensko (10. júna o 18.00 v Baku), Kazachstan - Slovensko (13. júna o 16.00 v Nur-Sultane):



brankári: Marek Rodák (FC Fulham), František Plach (Piast Gliwice), Dominik Takáč (FC Spartak Trnava)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Juraj Chvátal (Sigma Olomouc), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Inter Miláno), Norbert Gyömbér (US Salernitana), Vernon de Marco Morlacchi (ŠK Slovan Bratislava)



stredopoliari: Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Juraj Kucka (FC Watford), Christián Herc (Grasshopper Club Zürich), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Ivan Schranz (Slavia Praha), Tomáš Suslov (FC Groningen), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Martin Regáli (MFK Ružomberok)



útočníci: Ladislav Almási (Baník Ostrava), Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf)



realizačný tím:



hlavný tréner: Štefan Tarkovič



asistenti trénera: Marek Mintál, Samuel Slovák



tréner brankárov: Miroslav Seman



kondičný tréner: Martin Rusňák



videoanalytik: Michal Slyško



technický vedúci: Róbert Tomaschek



lekári: Ján Baťalík, Vladimír Pener



fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, Martin Nozdrovický



masér: Mário Prelovský



kustódi: Ján Beniak, Marek Košáň



Šamorín 29. mája (TASR) - Slovenskej futbalovej reprezentácii bude v júnovom asociačnom termíne chýbať Dávid Hancko, obranca pražskej Sparty sa trénerovi Štefanovi Tarkovičovi ospravedlnil z osobných dôvodov. Realizačný tím v priebehu nedele riešil, či na jeho miesto dodatočne povolá niekoho z náhradníkov.Na zraze v Šamoríne sa národný tím zišiel takmer v kompletnom zložení. Klubové povinnosti si ešte plnil stredopoliar Matúš Bero z Vitesse Arnhem, neskôr sa k národnému tímu pripojí aj Albert Rusnák zo Seattle Sounders. "," povedal na nedeľňajšom zraze Tarkovič.Zo zdravotných dôvodov sa do nominácie nedostali brankári Martin Dúbravka a Dominik Holec, z hráčov do poľa Denis Vavro, Jakub Hromada a Adam Zreľák. Na zraze sa už neobjavil dlhoročný kapitán Marek Hamšík, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru. Pred júnovým štvorzápasom Ligy národov však slovenského kormidelníka teší zdravotný stav hráčov a pochvaľoval si aj podmienky kempu, ktorý prebiehal od stredy. "," varoval Tarkovič pred silou papierovo slabších protivníkov.Podľa neho je kľúčové, aby hráči v prvom zápase na neutrálnej pôde v Novom Sade proti Bielorusku podali dobrý výkon a pozvali ľudí na nasledujúci zápas v Trnave proti Kazachstanu. "," dodal Tarkovič.Juraj Kucka sa cíti zdravotne v poriadku, no pred štyrmi zápasmi v priebehu desiatich dní má rešpekt. "" myslí si Kucka.Tridsaťpäťročný stredopoliar varuje pred podcenením súperov. "" dodal Kucka.Slováci si v 3. skupine C-divízie LN zmerajú sily s Bieloruskom v Srbsku (3. júna o 20.45 v Novom Sade), Kazachstanom (6. júna o 20.45 v Trnave), Azerbajdžanom (10. júna o 18.00 v Baku) a opäť Kazachstanom (13. júna o 16.00 v Nur-Sultane).