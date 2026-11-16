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Slováci v Kazachstane s ôsmimi zmenami, v premiére Pališčák a Nebyla
Slovenskí futbalisti nastúpili v pondelňajšom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov v Kazachstane vo formáte 4-3-3.
Autor TASR
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Astana 16. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti nastúpili v pondelňajšom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov v Kazachstane vo formáte 4-3-3. Oproti piatkovému duelu proti Faerským ostrovom (2:2) urobil tréner Vladimír Weiss osem zmien v zostave, premiéru absolvovali obranca Tobiáš Pališčák a stredopoliar Sebastian Nebyla.
Po spečatení postupu dostalo voľno sedem kľúčových hráčov a zmeny tak boli očakávané. V reprezentačnej bránke nastúpil prvýkrát od marca Marek Rodák. V ostrom dueli hral naposledy v októbri 2024 v Azerbajdžane (3:1).
Na pravej strane obrany zažil debut devätnásťročný Pališčák z Plzne. Primárna je preňho pozícia stopéra, na pravej strane defenzívy hľadá reprezentácia nástupcu Petra Pekaríka. Vedľa neho hral Ľubomír Šatka, jeden z mála hráčov zo základu piatkového duelu. Stopérsku dvojicu s ním vytvoril Dávid Krčík, pre ktorého ide o prvý ostrý reprezentačný duel v kariére. Chýbajúceho Dávida Hancka zastúpil naľavo Ivan Mesík.
Nebyla bol v premiére v pozícii pravého stredopoliara, vedľa Petra Pokorného. Ten je zas prvýkrát v základe ostrého duelu. Na ľavú stranu postavil Weiss avizovaného Tomáša Riga, ktorému sa nedostáva minutáže v Stoke City, kde odohral za posledný mesiac len osem minút.
Ďalším hráčom z piatkového duelu je Erik Prekop. Útočník nastúpil v Košiciach netradične na pravom krídle a strelil svoj premiérový gól. V pondelok bol na tej istej pozícii. V strede útoku hral Róbert Boženík a na ľavom krídle s kapitánskou páskou Lukáš Haraslín.
Po spečatení postupu dostalo voľno sedem kľúčových hráčov a zmeny tak boli očakávané. V reprezentačnej bránke nastúpil prvýkrát od marca Marek Rodák. V ostrom dueli hral naposledy v októbri 2024 v Azerbajdžane (3:1).
Na pravej strane obrany zažil debut devätnásťročný Pališčák z Plzne. Primárna je preňho pozícia stopéra, na pravej strane defenzívy hľadá reprezentácia nástupcu Petra Pekaríka. Vedľa neho hral Ľubomír Šatka, jeden z mála hráčov zo základu piatkového duelu. Stopérsku dvojicu s ním vytvoril Dávid Krčík, pre ktorého ide o prvý ostrý reprezentačný duel v kariére. Chýbajúceho Dávida Hancka zastúpil naľavo Ivan Mesík.
Nebyla bol v premiére v pozícii pravého stredopoliara, vedľa Petra Pokorného. Ten je zas prvýkrát v základe ostrého duelu. Na ľavú stranu postavil Weiss avizovaného Tomáša Riga, ktorému sa nedostáva minutáže v Stoke City, kde odohral za posledný mesiac len osem minút.
Ďalším hráčom z piatkového duelu je Erik Prekop. Útočník nastúpil v Košiciach netradične na pravom krídle a strelil svoj premiérový gól. V pondelok bol na tej istej pozícii. V strede útoku hral Róbert Boženík a na ľavom krídle s kapitánskou páskou Lukáš Haraslín.
Zostavy:
Kazachstan: Pokatilov - Aširbek, Malyj, Žumachanov, Alip - Islamchan, Tapalov, Karaman, Vorogovskij - Česnokov, Kenžebek
Slovensko: Rodák - Pališčák, Šatka, Krčík, Mesík - Nebyla, Pokorný, Rigo - Prekop, Boženík, Haraslín
Kazachstan: Pokatilov - Aširbek, Malyj, Žumachanov, Alip - Islamchan, Tapalov, Karaman, Vorogovskij - Česnokov, Kenžebek
Slovensko: Rodák - Pališčák, Šatka, Krčík, Mesík - Nebyla, Pokorný, Rigo - Prekop, Boženík, Haraslín