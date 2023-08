Slováci v kvalifikácii na ME proti Španielsku, Lotyšsku a Belgicku

žreb kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025:



A-skupina: Slovinsko, Ukrajina, Izrael, Portugalsko



B-skupina: Taliansko, Turecko, Maďarsko, Island



C-skupina: Španielsko, Lotyšsko, Belgicko, SLOVENSKO



D-skupina: Nemecko, Čierna Hora, Bulharsko, Švédsko



E-skupina: Francúzsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Cyprus



F-skupina: Grécko, Česko, Holandsko, Veľká Británia



G-skupina: Srbsko, Fínsko, Gruzínsko, Dánsko



H-skupina: Litva, Poľsko, Estónsko, Severné Macedónsko





Program Slovenska v C-skupine kvalifikácie ME 2025:



22. februára 2024: SLOVENSKO – Belgicko



25. februára 2024: Lotyšsko – SLOVENSKO



22. novembra 2024: SLOVENSKO – Španielsko



25. novembra 2024: Španielsko – SLOVENSKO



20. februára 2025: Belgicko – SLOVENSKO



23. februára 2025: SLOVENSKO – Lotyšsko

Mníchov 8. augusta (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia sa v C-skupine kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2025 stretne so Španielskom, Lotyšskom a Belgickom. Rozhodol o tom utorňajší žreb v Mníchove.Slovensko si zahralo "riadnu" kvalifikáciu naposledy v roku 2016. Tá nadchádzajúca sa odohrá systémom doma-vonku vo februári 2024, novembri 2024 a februári 2025. Na programe budú vždy dve stretnutia. Postup na záverečný turnaj si vybojujú zo 4-členných skupín tri najvyššie postavené tímy. Výnimkou budú skupiny, v ktorých sa nachádza spoluorganizátor ME 2025, z nich pôjdu ďalej len dvaja najlepší.Už pred žrebom bolo jasné, že Slovensko zaradili na základe postavenia v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) do najnižšieho výkonnostného koša. Bolo tiež vopred dané, na koho môže naraziť, konkrétne na tímy z prvého koša (Španielsko, Francúzsko, Srbsko, Slovinsko), štvrtého koša (Fínsko, Chorvátsko, Ukrajina, Lotyšsko) a piateho koša (Belgicko, Gruzínsko, Izrael, Bosna a Hercegovina).Slováci vyzvú rebríčkovo najlepší tím na sveta – Španielsko. Úradujúci majstri Európy majú zlato vo svojej zbierke aj z rokov 2011, 2015 a 2019. Sú tiež stále úradujúcimi majstrami sveta z roku 2019 a na olympijských hrách v Tokiu obsadili 6. priečku. Jednu z historicky najlepších krajín z pohľadu medailových úspechov na kontinente by mala reprezentácia Slovenska vyzvať premiérovo v súťažnom zápase.Ďalšie dva tímy nie sú pre tím trénera Aramisa Nagliča neznámou, na Lotyšsko a Belgicko narazili v kvalifikácii na MS 2023. Ani v jednom prípade nebolo úspešné, s pobaltskou krajinou prehralo 74:82 a 60:93 a s Belgickom po výsledkoch 57:83 a 59:102. Druhá menovaná krajina sa pokúsi prebojovať na piate ME v rade, Lotyšsko je s jednou výnimkou pravidelne súčasť záverečného turnaja od roku 2001.," povedal Naglič k žrebu pre webstránku basketaliga.sk.Mužstvo začalo už v druhej fáze predkvalifikácie, no postupovú miestenku v D-skupine si vybojovali hráči Severného Macedónska. V tretej však Slováci dosiahli stopercentnú bilanciu v I-skupine v konkurencii Rumunska a Albánska. V správny čas tak ukázali výbornú formu, ktorej výsledkom bolo osem víťazstiev za sebou v celej predkvalifikácii.Majstrovstvá Európy sa v roku 2025 uskutočnia vo fínskom Tampere, cyperskom Limassole, lotyšskej Rige a poľských Katoviciach.