Slováci v kvalifikácii o štvrťfinále proti Nemcom

Dvojice kvalifikácie o štvrťfinále:



Kanada (5) - Čína (12)



Dánsko (6) - Lotyšsko (11)



Česko (7) - Švajčiarsko (10)



SLOVENSKO (8) - Nemecko (9)

Peking 13. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia v kvalifikačnom zápase o postup do štvrťfinále ZOH v Pekingu proti Nemecku. Duel sa uskutoční v utorok 15. februára, čas a dejisko ešte musí upresniť direktoriát turnaja.Američania ako jediný tím v základnej časti nestratili ani bod a s deviatimi bodmi ovládli spoločnú tabuľku. Ako víťazi A-skupiny postúpili priamo do štvrťfinále. Okrem nich sa do najlepšej osmičky priamo prebojovali z B-skupiny hráči Ruského olympijského výboru (ROC) a zoC-skupiny prví Fíni a Švédi ako najlepší tím z druhých miest.V kvalifikácii o štvrťfinále nastúpia proti sebe Kanada a Čína, ktorí si tak zopakujú nedeľný vzájomný súboj v(5:0), Dáni sa stretnú s Lotyšskom a Česi so Švajčiarskom. Reprezentanti ČR zdolali Helvétov v základnej A-skupine 2:1 po samostatných nájazdoch.