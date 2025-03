Slováci v Lige národov v Ľubľane bez obrancov Vavra a Oberta

Bratislava 22. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa bude musieť v odvetnom stretnutí play off o postup do B-divízie Ligy národov na pôde Slovinska zaobísť bez dvojice obrancov Denisa Vavra a Adama Oberta. Zdravotné ťažkosti majú aj Dávid Hancko a Leo Sauer, obaja by mali byť k dispozícii, no tréner Francesco Calzona uviedol pred odletom výpravy, že ich stav nie je stopercentný.



"Okrem Vavra a Oberta sú všetci k dispozícii. Včera bol na magnetickej rezonancii Hancko, ktorý mal problémy s členkom. Takisto Sauer pocítil na rozcvičke staršie veci, ale obaja sú k dispozícii. Nie je to však stopercentné, takže nejaké vrásky tam sú," povedal taliansky kouč, ktorý nedoplnil tím z radov náhradníkov.



"Sokolov" čaká odvetný duel v Ľubľane na štadióne Stožice v nedeľu od 18.00 h. V prvom sa na Tehelnom poli zrodila bezgólová remíza 0:0.