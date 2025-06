Slováci v mužskom trape s bronzom v tímovej súťaži

ME do 18 rokov - výsledky trap:



muži: 1. Antonio Chiavalon (Chor.) 69 b, 2. Karlis Jurgenovskis (Lot.) 68, 3. Jakub Chmelík (ČR) 68 (po rozstrele) ... 8. Teo GESE 66, 14. György VÉGH 63, 21. Marco MOHYLA (všetci SR) 63



tímy: 1. Chorvátsko 201 b, 2. Veľká Británia 194, 3. SLOVENSKO 194



ženy: 1. Irene Del Reyová (Šp.) 71 b, 2. Alexandra Kosminová (Rus.) 68, 3. Dana Navarrová (Šp.) 65 ... 8. Adriana PIKNOVÁ (SR) 59

Malakasa 29. júna (TASR) - Slovenskí strelci do 18 rokov získali v tímovej súťaži mužského trapu na majstrovstvách Európy v tejto kategórii bronzové medaily. V konkurencii ôsmich krajín získali dovedna 194 bodov, ktoré predstavovali ich súčet z individuálnych pokusov.V individuálnej disciplíne si najlepšie počínal Teo Gese, ktorý so 66 bodmi obsadil 8. priečku. György Végh mal o bod menej a skončil na 14. mieste, Marca Mohylu s 63 bodmi klasifikovali na 21. pozícii.Medzi ženami Slovensko reprezentovala len Adriana Piknová. Z celkového počtu pätnástich strelkýň skončila na 8. priečke s 59 bodmi. Ide o prvý ročník ME v brokových zbraniach do 18 rokov, súťažiaci zabojujú o medaily v osemnástich kategóriách. Mladí strelci majú možnosť získať svoj prvý cenný kov na oficiálnej medzinárodnej úrovni.